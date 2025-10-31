Manuel Pablo: "Puede que contemos con todos los jugadores que fueron con el primer equipo a la Copa"

Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta Quintana

Manuel Pablo, técnico del Fabril, compareció en la mañana de este viernes en sala de prensa para hablar del encuentro que su equipo afrontará mañana sábado (16.30 horas) ante la Unión Deportiva Ourense en O Couto.

El entrenador habló sobre los puntos de mejora de su equipo de cara al choque y reconoció que están pendientes de los jugadores que viajaron con el primer equipo a la concentración de Bilbao para jugar la Copa y, quizá, formar parte de la lista de cara al choque de liga contra el Zaragoza. "Hasta que esta mañana acabe el entrenamiento del primer equipo no sabemos con qué jugadores podemos contar. Puede que vengan todos, pero vamos a esperar”, apuntó.

Jugadores del Fabril con el primer equipo: “Los he visto bien. Estoy contento de que hayan participado y de que se asomen al primer equipo. A partir de ahí, vamos a ver. Hasta que esta mañana acabe el entrenamiento del primer equipo no sabemos con qué jugadores podemos contar. Puede que vengan todos, pero vamos a esperar”.

Consejos a Pablo García desde su experiencia como lateral: “Siempre estoy muy encima de los laterales derechos e izquierdos (ríe). Pongo especial atención porque es un puesto, lógicamente, reconocible. Siempre intento dar consejos porque creo que tienen que mejorar en situaciones. Pablo es muy joven. Tiene 17 años y debutar con esa edad es un orgullo para la afición y para el club”.

Premio para el trabajo de Abegondo: “Siempre lo es. Miramos la clasificación, pero el trabajo de la cantera es que los jugadores puedan aportar al primer equipo. Nosotros somos el último eslabón para que esos jugadores lleguen al primer equipo, pero es un premio para toda la cantera”.

Bajas: “Aarón, Rubén (Fernández) y Manu Ferreiro son baja. También Samu, por la sanción. Hugo Torres está ahí. A ver si puede completar el entrenamiento de hoy para que pueda ir convocado. Así estamos. También Noé es baja. Pero siempre he dicho lo mismo: tenemos una plantilla larga. Se hizo así por situaciones del primer equipo y nuestras porque el año anterior nos quedamos a veces cortos por problemas de lesiones. Está también el Juvenil ahí para poder tirar, pero en principio tiraremos de la gente que tenemos”.

Dos partidos sin ganar tras comenzar muy bien: “Lo estamos tratando con tranquilidad. Es verdad que han sido dos resultados negativos, pero el equipo siempre ha dado la cara. Contra el Oviedo no estuvimos bien a nivel ofensivo, pero estuvimos siempre en el partido. Competimos muy bien contra un muy buen equipo. El acierto decantó el resultado. Debemos seguir en la misma línea y hay que mejorar sobre todo en ataque. Ahora tenemos enfrente a un rival que está haciendo las cosas bien. Viene del desgaste de la Copa, pero llegaba con una buena línea de resultados. Debemos mantener nuestra idea de ir a por los partidos y en esa faceta ofensiva, estamos intentando mejorar”.

Unión Deportiva Ourense: “Me han sorprendido. Están jugando bien. Intentan muchas salidas de balón en corto y van en esa buena línea que digo. Encaja poco y todos los partidos acaban con un resultado mínimo. Tenemos que mejorar en situaciones de ataque, aunque también nos preocupa el estado del campo. Ya vimos en los dos partidos de Copa cómo acabó el campo, bastante mal. A ver si se puede recuperar algo porque nos preocupa mucho”.

Carga física del rival: “Vi que fue un equipo competitivo. Se les escapó el partido en el minuto 96. Están haciendo las cosas bien. No sé cómo van a estar ellos de cansancio, pero hicieron muchas modificaciones así que van a tener mucha gente que jugó poco o no participó. Espero un muy buen Ourense”.