Posibles rotaciones del Fabril por la cita copera del Dépor

El Fabril, siempre al servicio del primer equipo, afronta una semana diferente. La Copa del Rey afecta de forma directa al conjunto dirigido por Manuel Pablo. La competición se presenta como una oportunidad de oro para que algunos jugadores del filial blanquiazul realicen su debut con el Deportivo. Antonio Hidalgo dejó, en la sesión de entrenamiento de ayer, una pista sobre los futbolistas que pueden viajar a Castro Urdiales para medirse al Sámano (mañana a las 21.00 horas).

Las sesiones restantes de la semana del Fabril se ven así alteradas. Lo que todavía es una incógnita es la lista de convocados para el partido del próximo sábado (16.30 horas). El filial deportivista visitará a la UD Ourense en busca de cortar la mala racha de dos jornadas sin ganar. El empate ante el Lealtad de Villaviciosa (0-0) y la derrota a manos del Oviedo Vetusta (0-1) no han impedido que el Fabril se mantuviese en el liderato merced a su buen arranque liguero. Sin embargo, cambiar la dinámica en la visita al Ourense es primordial.

El técnico grancanario todavía no sabe con qué jugadores podrá contar. Todo hace indicar a que Hugo Ríos, Iker Vidal, Pablo García, Fabi y Bil viajarán con el primer equipo, como mínimo, para el encuentro de Copa del Rey. Es ahí donde entran en juego las posibles rotaciones.

Condicionado

El Fabril cuenta con una plantilla amplia, pero entre bajas por lesión y llamadas del primer equipo, las opciones cada vez se reducen más. Manu Ferreiro, Noé Carrillo, Rubén Fernández, Hugo Torres siguen en la enfermería, mientras que Aarón Sánchez se perdió la anterior jornada por unas molestias. A todos ellos se suma la ausencia de Samu Fernández, que vio la tarjeta roja ante el Oviedo B por doble amarilla.

Puede que sea entonces el momento de la ‘unidad B’. Donde más deberá recrearse el preparador canario es en el lateral izquierdo. Iker Vidal es el único jugador que, por lo pronto, no tiene un recambio claro. Reconvertir a un central sería una de las opciones más factibles, pero la ausencia de Samu lo complica todavía. Otra de las variantes es Mario Hermo a pierna cambiada.

Lo mismo ocurre en la zona más adelantada del campo. En el caso de no poder contar ni con Fabi, ni con Bil, Manuel Pablo se verá obligado a tirar de jugadores como Dipanda, Domínguez o Pablo Cortés.

Puede que sea ahora el momento para que el Fabril demuestra su amplitud de plantilla. También de que aquellos menos habituales provoquen que el entrenador fabrilista se replantee algunas de sus decisiones.