"En ataque nos ha faltado frescura y calidad", comentaba Manuel Pablo tras la derrota contra el Oviedo Vetusta, la primera del curso para un Fabril que había empezado como un tiro en Segunda Federación, haciendo pleno de triunfos en las primeras seis jornadas. A pesar de haber sumado un punto de los últimos seis, tras el empate ante el Lealtad (0-0) y la derrota contra el cuadro carbayón (0-1), los pupilos del técnico canario siguen líderes del Grupo I, con 19 puntos en su casillero y pueden presumir de mantener su portería casi inmaculada, liderando esa faceta, con solo cuatro goles en contra después de ocho jornadas.

Ninguna escuadra encaja menos que los herculinos, que están empatados en esa faceta con la Gimnástica Segoviana, tercera en su grupo, con 17 puntos. También ha sufrido únicamente cuatro dianas el Deportivo Alavés B, sexto del Grupo II, con 13 puntos. En el resto de Grupos (tres, cuatro y cinco) todas las escuadras encajan más. Son buenos números para el Fabril dentro de un cómputo de 90 equipos.

Además, si lo comparamos con cada líder de grupo, vemos cómo los coruñeses se reafirman con respecto a sus homólogos como los más sólidos en esa faceta. El Utebo, primero del Grupo II, suma 19 puntos y ha recibido ocho tantos, el Barça Atlètic, primero del Grupo III y con 16 unidades en su casillero ha encajado nueve, el CD Extremadura, que encabeza la tabla del Grupo IV con 17 puntos ha recibido el mismo número de goles y los mismos que el Getafe B, que manda en el Grupo V, con 17 puntos.

Hugo Ríos, un seguro

Aunque el arte de mantener el arco a cero es mérito de todo el equipo, empezando ya la defensa en los jugadores de ataque que presionan esa salida de balón, es importante también el papel del guardián bajo palos, el portero. Este año Hugo Ríos ha dado un paso adelante, tras la salida de Alberto Sánchez rumbo al Ourense CF.

Ha disputado siete de los ocho encuentros ligueros y solo se perdió la sexta jornada, en la victoria fabrilista ante el Langreo (2-0), ya que en ese duelo fue convocado con el Deportivo ante la baja de Daniel Bachmann para el choque ante el Málaga. Su posición la ocupó Brais Suárez. Pero su elección por parte de Antonio Hidalgo no nació solo de la lesión de larga duración que lastra al internacional austríaco y que convirtió al jugador del filial en el tercer portero del primer equipo. Además, debutó en pretemporada con el Dépor. El técnico catalán le concedió los primeros 45 minutos del encuentro ante el Compostela y el guardameta respondió manteniendo la portería a cero.

Ríos, que es un habitual en la disciplina de trabajo del primer equipo en estas semanas, es uno de los cinco canteranos convocados para el partido de Copa del Rey de esta tarde. Otro paso adelante para un portero de los que denominan como 'modernos'. Uno de sus puntos fuertes es su buen juego de pies, cualidad que ya ha puesto en valor Manuel Pablo y que le permite al Dépor una baza importante en la salida de balón y ayudar a salvar la presión del rival. Además, está su buen hacer bajo palos, lo que le permite atesorar unos reflejos felinos, no muy comunes en los arqueros de la categoría.

Además, como demostró en la jornada inaugural ante el Burgos, no se amedrenta en los mano a mano y no se esconde a la hora de asumir galones dentro del filial.

El curso pasado vivió en cierto modo a la sombra de Alberto Sánchez- Únicamente disputó seis encuentros ligueros, en los que encajó cuatro goles. Este año, no obstante, le ha ganado la partida a Brais Suárez, que retornó al Dépor tras su cesión en el Calahorra. Además, el hecho de estar sumando sesiones con los porteros del primer equipo y formando parte muchos días de la disciplina de trabajo del mismo le está ayudando en esta etapa formativa a sumar experiencia. Con contrato hasta 2027, uno de los tres porteros menos goleados de Segunda Federación, ha escondido la llave y le ha puesto un cerrojo al arco blanquiazul. Una garantía atrás para mantener al Dépor en lo más alto de la tabla, a pesar de su bache de resultados.