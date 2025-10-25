Manuel Pablo, crítico con la parcela ofensiva: "En ataque nos ha faltado frescura o claridad"
El Fabril perdió la condición de invicto y su técnico reconoció el buen hacer del Oviedo Vetusta
Con la octava jornada llegó la primera derrota del Fabril. Tras el partido, Manuel Pablo reconoció que a su equipo le ha faltado claridad, sobre todo en las situaciones de ataque.
Primera derrota de la temporada: “Sabíamos que venía un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que nos iba a poner en apuros y así ha sido. Ha llegado el gol tal vez en donde menos lo esperábamos. En la segunda parte subimos un poco el nivel y creo que han tenido pocas llegadas, algunas transiciones con más espacio, pero nos ha faltado a nosotros en ataque un poco de claridad”.
Primera mitad complicada: “Ellos hacen las cosas bien, nos han quitado balón, nos han filtrado mucho y nos han obligado a correr demasiado. En ataque nos ha faltado frescura o claridad en situaciones donde podíamos sacar ventajas, no hemos estado finos en esas acciones. Después cuando queríamos correr demasiado hemos tenido varias pérdidas y han sido situaciones más adversas para nosotros que para ellos. En la segunda parte creo que hemos empezado bien, poco a poco se va apagando el partido, pero no creo que sufriéramos tanto como en la primera parte. En una zona aislada de pérdida nos han cogido mal parados y han hecho un buen gol también. Creo que aunque nos hayan cogido mal parados hemos sabido reaccionar y si te la pone ahí desde fuera del área solo hay que felicitarlo”.
Más corazón que cabeza en el tramo final: “Ellos lógicamente con el resultado a favor han dado un paso atrás, han cerrado ya muchas líneas y casi no nos dejaban situaciones posibles. Por dentro hemos tenido que circular rápido, pero aún así era difícil. Nos ha faltado esa frescura, sobre todo cuando podíamos tener más espacio y después se hace complicado siempre”
Ejercicio defensivo del Oviedo Vetusta: “Han defendido muy bien. Creo que nosotros no hemos estado acertados, sobre todo en esas situaciones de último pase. Ha habido alguna situación en la que podríamos haber soltado el balón antes. Entre que ellos han estado bastante bien y nosotros no hemos estado finos, así es el resultado”.
Recuperar a jugadores lesionados: “Creo que no pinta bien, tenemos que seguir con los que estamos. Hemos competido bien, algunos te dan unas cosas, otros te dan otras. La línea a seguir es intentar eso, estar ahí siempre en los partidos, competir. Al final también va un poco en el acierto. Hay jugadores que han salido hoy de titulares, como Garri, que ha estado bastante bien”.
Reacción del vestuario: “Ahora están tristes, pero como estoy yo, es lógico. Siempre he dicho lo mismo, el resultado no nos tiene que segar. Siempre he dicho que primero es la idea, intentamos competir siempre, intentamos estar en los partidos. Hoy era un rival difícil, sabíamos que nos iba a hacer defender más de la cuenta, ya lo dije. Pero nuestra idea sigue siendo competir los partidos. El acierto al final es lo que cambia la dirección”.
Estado anímico: “Hoy no he entrado dentro. Hay que levantarles el ánimo por si están muy bajos. Creo que hemos estado siempre en el partido, el otro día también igual. Pero al final, si no metes goles, la diferencia de ganar es clara. Tenemos que seguir manejando mejores situaciones en ataque para sacar los partidos. Por fuera creo que podemos hacer mucho más daño y no lo estamos haciendo, porque los equipos al final se te van cerrando y es donde nos ha faltado finura”.
Ayuda seguir líderes: “Estamos líderes porque nos lo hemos ganado. Pero hay que seguir y hay que levantarse. Tenemos que seguir con la misma idea, mejorar ciertos aspectos del juego. Estoy tranquilo en ese sentido porque veo un equipo que, aunque hoy nos han hecho sufrir más de la cuenta, es reconocible”.
Dos jornadas sin ver puerta: “Ya hablábamos en esos partidos en los que ganábamos que teníamos bastantes llegadas y no sacábamos rendimiento a muchas más situaciones. Hay que mejorar en esas situaciones. Es verdad que contra el Lealtad nos encontramos un equipo más bajo. Hoy no hemos estado finos. Hay situaciones donde sí que me preocupa. Sobre todo porque trabajamos mucho algunas situaciones de banda y no somos capaces de interpretarlas o de sacar partido. Seguiremos insistiendo en cosas que hablamos, pero que a veces cuesta realizarlas en los partidos”.
Cosas positivas del partido: “Me ha gustado que siempre hemos estado en el partido. Sabíamos que íbamos a sufrir y lo hemos intentado hasta el final. Creo que hay mejoras en ciertos aspectos del juego, sobre todo ofensivos, donde tenemos que sacar más réditos. Sabía que teníamos un rival que por algo está ahí arriba, porque hace cosas bien. Sabíamos que era un partido de tú a tú. En esas acciones en ataque tenemos que sacar mayor rédito, porque es algo que sí que repetimos durante la semana. Tenemos que seguir en la misma línea, sobre todo de actitud, de intentar apretar, de intentar ir hacia arriba”.