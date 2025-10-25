El Fabril cae derrotado por primera vez en la temporada a manos del Oviedo Vetusta (0-1)

Quique Teijo en una acción del Fabril-Oviedo Vetusta Quintana

El Fabril cayó derrotado por primera vez en la temporada a manos de un Oviedo Vetusta que aprovechó el estado de forma de su máximo goleador, Joaquín (0-1). El cuadro dirigido por Manuel Pablo no fue capaz de encontrar el hueco en el entramado defensivo del conjunto asturiano y se quedó sin ver puerta por segunda jornada consecutiva.

Sobre el verde del Campo Arsenio Iglesias se plantaron dos equipos con el objetivo compartido de mantener la condición de invicto y, por consecuencia, hacérsela perder al otro. Siete partidos y ninguna derrota, 16 goles a favor que les aupan a lo más alto de la lista de goleadores y tres puntos en juego.

Manuel Pablo decidió suplir la baja de Noé, uno de sus engranajes en el centro del campo, con Jaime Garrido. Y con el pitido inicial quedó claro que nadie iba a regalar nada. Pelota para el Fabril y el Oviedo Vetusta directo a presionar. Una defensa que replicó el cuadro herculino en cuanto perdió el esférico. Ninguno quería renunciar a la posesión, sobre todo porque eso podía significar un asedio total.

Fue el conjunto dirigido por Roberto Aguirre el que poco a poco se fue asentando con circulaciones largas que el filial blanquiazul contrarrestaba con intensidad. La más clara llegó con el minuto 10. Diego Menéndez recibió solo ante Hugo Ríos. El capitán fabrilista salió a tapar y se hizo tan grande que obligó al jugador del Oviedo B a echarla fuera.

Replicó el Fabril por medio de Fabi en una de sus jugadas por excelencia. Bil hizo justicia a su velocidad y le ganó la partida a Espinosa. El ‘11’ blanquiazul entró desde segunda línea y no dudó: control, conducción hacia dentro y disparo buscando la escuadra más alejada. Se le marchó por poco, pero sirvió al filial coruñés para espolearse. Así fue que, en la siguiente acción Fabi volvió a probar con un tiro lejano raso que no complicó a Narváez.

Cumplida media hora de partido y el Fabril con los mandos del partido, Manuel Pablo ordenó a Mane y a Fabi que se cambiaran de banda, de forma que el senegalés se ubicó en el flanco derecho, zona por la que el conjunto deportivista estaba atacando con mayor incidencia.

La contienda se convirtió en un toma y daca, no de ocasiones, sino de robos. Ninguno de los dos conjuntos iba a dar el brazo a torcer e iban a ser fieles a sus estilos. Los dos equipos más goleadores de la categoría estaban sobre el césped, pero el marcador llegó al descanso sin moverse. Romper los entramados defensivos de uno y otro parecía una tarea más complicada de lo habitual para ambos.

A punto estuvo Bil de ponerle remedio. Enrique sirvió un pase medido al '9' blanquiazul que valió para superar la línea defensiva del equipo carbayón. El máximo anotador del Fabril la controló y buscó portería. Su disparo se topó con el palo, único impedimento para que el tanto subiese al marcador.

Movió ficha Manuel Pablo tras el paso por vestuarios e hizo entrar a Domínguez en detrimento de Mane. Y tanto el descanso como el cambio sentó bien al filial, que se hizo dueño de la pelota y fue capaz de imponer la paciencia sobre el verde.

Zarpazo del rival

El Oviedo Vetusta apenas era capaz de acercarse con claridad. Hasta que apareció Joaquín para hacer su séptimo tanto en lo que va de Liga y poner por delante a los suyos con un disparo desde fuera del área que clavó en la escuadra izquierda de Hugo Ríos. Al Fabril le tocaba remar a contracorriente.

El filial deportivista, lejos de quedarse agazapado, respondió. Y esa era la mejor de las noticias. Primero por medio de Garrido, que buscó la reacción inmediata con un tiro desde la frontal que se marchó desviado; después con Bil, que terminó derribado en el área.

Al Fabril le quedaba poco más de media hora para, como poco, salvar la condición de invicto merced a un empate. Pero el equipo carbayón estaba bien plantado y los huecos hacia la portería defendida por Narváez parecían estar todos tapados.

El resultado no le servía al conjunto de Manuel Pablo. Era el momento de asumir riesgos para buscar el gol, lo que favoreció algún contragolpe del Oviedo que Samu y Canedo frenaron sin mayores problemas.

El entramado defensivo del equipo visitante no mostraba fisuras y el filial se daba de bruces una y otra vez contra un muro. Un muro que dejó una grieta por la que se metió Fabi para buscar el gol. Dejó atrás a todos los rivales que le salieron al paso y, cuando se plantó en la frontal del área con Narváez como única oposición, la mandó por encima del larguero. Justo en la siguiente acción, Hugo Ríos frustró el 0-2 al sacar una mano abajo.

La más clara la tuvo Dipanda a solo tres minutos del final. Controló con el pecho y enganchó una volea que obligó a Narváez a tirar de reflejos. No falló el meta del cuadro carbayón y evitó el empate. Para rematar, el colegiado mostró la segunda tarjeta amarilla a Samu, que se marchó expulsado entre los aplausos de la grada.

Al Fabril se le acabó el tiempo y terminó sucumbiendo por primera vez en la temporada a un Oviedo que recorta distancias en la clasificación y se coloca a solo un punto del filial blanquiazul. El conjunto dirigido por Manuel Pablo mantiene el liderato merced a los 19 puntos cosechados en las seis anteriores jornadas.