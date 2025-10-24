Manuel Pablo confirma la lesión de Noé, que no estará ante el Oviedo Vetusta: "Tiene un esguince fuerte"

Manuel Pablo en la presentación del Dépor Training Center Patricia G. Fraga

Tras el primer tropiezo de la temporada, el Fabril recibe ahora al Oviedo Vetusta, su perseguidor en la tabla. Manuel Pablo reconoció en la rueda de prensa previa sentirse tranquilo a pesar del empate contra el Lealtad, colista del Grupo 1 de Segunda Federación. El técnico del filial lo tiene claro: el conjunto carbayón les hará defender durante más tiempo que los otros rivales.

Noé Carrillo: “Tuvo un esguince bastante fuerte. Se intentó probar el miércoles pero todavía está muy reciente. No va a llegar para este partido. Esperamos que en unas semanas esté bien”.

Bajas: “Estamos igual. Seguimos con Hugo Torres, Noé, Manu, Rubén y lo que pueda llevar el primer equipo. Estamos pendientes. Ya dije desde el primer día que tenemos una plantilla larga, Aarón está en duda. Hay oportunidades para otros”.

Empate ante el Lealtad: “Estoy tranquilo. Es verdad que después del partido estaban demasiado cabizbajos para haber sacado un empate. Todos queremos ganar, pero no se dieron las circunstancias. Nos compitieron bien. No habíamos perdido. Competimos bien, pero en ataque tenemos que buscar otras situaciones cuando se nos cierran así, pero después de salir de allí el ánimo vuelve a ser alto, además sabiendo que viene un rival que tampoco ha perdido”.

Fallos ante el Lealtad: “Ellos compitieron muy bien, con un bloque bajo. A lo mejor nos costaron las situaciones de ataque. Sí que tuvimos algunas claras, una muy clara en la primera parte y otra en la segunda. Pero nos costó abrir esas situaciones. Tendremos que trabajar ante situaciones así de bloques tan bajos. El campo a veces no ayuda a tener situaciones de control como puede ser la velocidad en la última línea para que pueda generar peligro. Estuvimos lentos a veces en las circulaciones. Es trabajo para nosotros, buscar alternativas ante situaciones como las del otro día”.

Oviedo Vetusta, primero contra segundo: “Sabemos que es un rival bueno, que juega muy bien y que además está haciendo las cosas bien, por eso están ahí. Nos va a competir, le gusta tener el balón. En esa parte tenemos que estar tranquilos, porque puede que no seamos tan dominadores como hemos sido en la mayoría de los partidos. Tenemos que saber manejar esas situaciones y cuando no tengamos el balón, saber estar tranquilos y estar bien colocados para no sufrir por el hecho de no tener balón. Tenemos que adaptarnos y hacer nuestro trabajo en lo ofensivo”.

Preocupaciones del Oviedo Vetusta: “Me preocupa que tienen buenos jugadores (risas). Al igual que nosotros. Supongo que ellos estarán preocupados por lo mismo. Creo que están haciendo las cosas bien, es un equipo que juega alegre, que junta mucha gente por dentro y que tienen capacidades tanto individuales como colectivas. Seguramente nos haga defender más tiempo que otros rivales. Tenemos que estar preparados para ello”.

El primer equipo juega el domingo: “Alguna vez ya pasó que se gestiona en función de las necesidades que tenga el primer equipo. Hay puestos en los que puede suponer un riesgo que jueguen con el Fabril mañana, pero a lo mejor en otros puestos se puede manejar. Todavía no hemos hablado de esta situación”.