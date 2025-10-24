Fabril y Oviedo Vetusta ponen en juego la condición de invicto

Iker Vidal deja atrás a su defensor en el encuentro ante el Salamanca Patricia G. Fraga

“Después del partido –ante el Lealtad Villaviciosa– estaban demasiado cabizbajos para haber sacado un empate”. Fueron palabras de Manuel Pablo en rueda de prensa. Mañana el Fabril tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria y dejar atrás el 0-0 del pasado fin de semana. Porque no hay mejor manera de recomponerse tras un tropezón que con tres puntos. Y más si se consiguen ante un equipo como el Oviedo Vetusta (16.30 horas).

El filial blanquiazul pasa de un extremo a otro. De jugar en la jornada pasada contra el colista del Grupo 1 de Segunda Federación a hacerlo esta tarde frente a su perseguidor en la tabla. El cuadro carbayón se presenta en el Campo Arsenio Iglesias a cuatro puntos del equipo blanquiazul. Un margen que permite al conjunto dirigido por Manuel Pablo afrontar el duelo sin la presión que puede suponer perder el liderato. Sea cual sea el resultado reflejado en el electrónico cuando el colegiado señale el final de la contienda, el Fabril seguirá en lo más alto de la clasificación. Y eso siempre genera cierta sensación de alivio, algo que se agradece en duelos de la talla del de hoy.

El Oviedo Vetusta es el único equipo que le aguanta el tirón al filial deportivista. Ninguno de los dos conoce todavía el sabor de la derrota y ambos lucharán porque así sea tras el partido.

Por si la igualdad fuese poca, los dos filiales han marcado la misma cantidad de tantos. Son los más goleadores del grupo merced a 16 dianas. A esa cifra aportan sus referencias en ataque. Bil (7) con la elástica deportivista y Joaquín (6) con la azulona. Además, tanto Manuel Pablo como Roberto Aguirre cuentan en sus filas mediocentros que pisan el área rival con efectividad. Mario Nájera suma tres goles y Guille Berzal, cuatro.

Baja de peso

El Fabril afronta el choque con una ausencia sensible. Ya no estuvo ante el Lealtad y ayer, en la comparecencia previa al duelo, Manuel Pablo confirmó su lesión: “Noé tuvo un esguince bastante fuerte”. Pierde así el técnico grancanario a uno de sus principales engranajes y el tiempo de baja es una incógnita, aunque por las palabras del entrenador fabrilista, se puede intuir que Noé Carrillo estará fuera durante varias semanas, como mínimo. Se suma así a Hugo Torres, Manu Ferreiro y Rubén Fernández. A pesar de ello, Manuel Pablo recordó que la plantilla es suficiente como para enfrentar el partido de hoy con tranquilidad: “Hay oportunidades para otros”.

El preparador del Dépor B aseguró que el choque ante el equipo asturiano es una prueba, sobre todo porque el Oviedo Vetusta puede plantear un tipo de partido al que el filial blanquiazul no está acostumbrado: “Es un rival que nos va a competir, le gusta tener el balón y puede que no seamos tan dominadores como lo hemos sido en la mayoría de los partidos. Seguramente nos haga defender más tiempo que otros rivales, tenemos que estar preparados para ello, adaptarnos y hacer nuestro juego en lo ofensivo”.

El entrenador grancanario cree que la clave estará en la paciencia y en el acierto: “Tenemos que estar tranquilos, estar bien colocados para no sufrir y hacer nuestro trabajo en lo ofensivo”.

Es una prueba de fuego para que el Fabril ponga su techo en lo más alto, aunque no definitiva. Queda mucha competición por delante y al filial deportivista lo avalan las seis primeras jornadas, en las que no cedió ni un solo punto y expuso sobre los campos de Segunda Federación un juego a la altura de pocos.