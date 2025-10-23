El efecto dominó que abre la puerta de los minutos a Mario Hermo

Mario Hermo controla el esférico en el encuentro ante el Betis de la Copa de Campeones Juvenil de la campaña pasada Fernando Fernández

La lesión de Ximo Navarro puede ser la primera ficha del dominó que empuje a otras. Antonio Hidalgo ya ha citado en numerosas ocasiones en lo que va de temporada a Pablo García y Quique Teijo para entrenar con el primer equipo. El nombre del último incluso ya apareció en dos convocatorias. Un efecto dominó que puede acabar en Mario Hermo, lateral que este verano promocionó desde el Juvenil A.

Mario Hermo es uno de esos laterales con físico prodigioso. No por su potencia, sino por su capacidad para subir y bajar la banda derecha y convertirse en un dolor de cabeza para cualquier equipo rival. Por momentos, parece incluso tener más de dos pulmones que le permiten acabar los partidos con muchos kilómetros acumulados. Fue esa condición la que le hizo consagrarse como uno de los futbolistas más importantes del Juvenil A. Cerró la liga regular con 24 encuentros disputados, 19 de ellos como titular a las órdenes de Miguel Figueira y el técnico del Juvenil A no dudó a la hora de alinearlo en la Copa de Campeones.

El de Santiago de Compostela todavía no ha efectuado su debut en esta temporada, pero ya sabe lo que es defender la elástica del Fabril. Su estreno se dio en el ejercicio pasado en la undécima jornada contra el Real Avilés, ante el que fue titular. El encuentro se saldó con victoria deportivista (0-2) y Hermo completó los 90 minutos. No fueron los únicos que jugó en la 2024-25. Finalizó con 331 minutos reflejados en su casillero personal que le valieron para convencer a Manuel Pablo y formar parte de la plantilla actual del filial blanquiazul.

Posible opción

Por lo pronto, Quique Teijo y Pablo García son los que se han repartido los minutos en el flanco derecho, pero la temporada es larga y el santiagués tiene en la campaña pasada el reflejo en el que mirarse. Su entrada al Fabril parecía imposible por tener delante a Mardones, Teijo y Pablo. Sin embargo, fueron varias las circunstancias que provocaron su debut. La primera fue la salida de Quique Teijo en forma de cesión al Ourense CF. Después, llegaron las necesidades del primer equipo. Pablo García y, sobre todo, Álvaro Mardones recibieron la llamada de Óscar Gilsanz, por aquel entonces entrenador del Deportivo. El lateral ferrolano fue convocado a varios encuentros, provocando que el filial se quedase cojo por esa banda. Más todavía con la lesión de Pablo García.

Manuel Pablo tenía dos opciones que alternó en función de las circunstancias: o subir a Mario Hermo al Fabril o recomponer el sistema de forma que Mane por la derecha, y Guerrero por la izquierda actuaban como carrileros.

Es tal la competencia en el lateral derecho del Fabril en este curso que, cumplida la séptima jornada en Segunda Federación, Mario Hermo aún no ha disputado ningún minuto. Es su primer año como sénior y la paciencia es fundamental, sobre todo porque la confianza por parte del cuerpo técnico es plena.

Sin ir más lejos, Manuel Pablo mencionó su nombre hace dos semanas al ser preguntado por Pablo García: “Tiene mucha competencia con Teijo y está Mario, que también entrena muy bien. Son tres laterales de mucho nivel y estamos tranquilos en ese sentido”.