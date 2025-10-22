Pablo García y Quique Teijo, dos garantías para un único puesto

Pablo García conduce el esférico en el encuentro ante el Langreo Quintana

Van pasando las jornadas y con ellas, se desvelan algunas que otras intenciones de Manuel Pablo. El técnico del Fabril parece haber encontrado en determinados puestos a sus futbolistas predilectos, sin embargo, hay una posición en la que todavía no hay unanimidad. Ni tampoco se acerca a ella. El lateral derecho tiene a dos competidores que no tienen pensado poner las cosas sencillas al grancanario: Pablo García y Quique Teijo.

Varias veces ha alardeado Manuel Pablo sobre la amplia plantilla con la que cuenta. Y si se tiene en cuenta que la temporada siempre es larga y que siempre pueden aparecer lesiones, no hay mejor noticia para el filial deportivista.

En la portería parece no haber dudas. Si Hugo Ríos viaja con el Fabril será para ubicarse bajo palos y no en el banquillo. Lo mismo ocurre en tres de las cuatro posiciones de la línea defensiva. Iker Vidal no tiene competencia en el lateral izquierdo y ya es el único que ha disputado todos los minutos posibles. De cerca le sigue Canedo, el central elegido para acompañar a Samu siempre que el de Narón no vaya convocado con el primer equipo.

Enrique y Noé, con Nájera más adelantado, son los titulares indiscutibles de la medular, mientras que en la delantera, Bil Nsongo se ha ganado el puesto a pulso merced a sus números, siete goles y cuatro asistencias. A sus costados siempre están Fabi y Mane.

Son en total diez posiciones que Manuel Pablo parece tener más que definidas. La única en la que no ha encontrado esa regularidad ha sido en el lateral derecho. No por el bajo rendimiento de sus jugadores, sino por lo contrario. Tanto Pablo García como Quique Teijo han demostrado la solidez necesaria para ganarse el puesto. Así es que, pasadas siete jornadas, los minutos entre los dos están repartidos a más no poder. Quique ha disputado cinco encuentros, cuatro de ellos como titular y atesora en su casillero personal 352 minutos, el 55,9%; Pablo, ha jugado seis partidos, tres desde el inicio y suma un total de 278 minutos, el 44,1%.

De menos a más

La temporada pasada no fue sencilla para ninguno de los dos, aunque por diferentes motivos. Pablo García fue la sensación de la pretemporada. Estaba llamada a ser la estrella destinada a brillar en el lateral derecho del Fabril hasta que las lesiones se pusieron en su camino.

Primero un hombro —sufrió un esguince acromioclavicular— y luego el tobillo. Entre una cosa y otra, la continuidad se fue al garete. Ahora, la joya de la factoría Abegondo ha dejado todas las lesiones atrás y las molestias ya son historia. La confianza del cuerpo técnico sigue intacta. Manuel Pablo lo conoce bien y no tiene dudas sobre su importancia en el proyecto.

Por su parte, en el ejercicio 2024-25, Teijo se marchó en calidad de cedido al Ourense CF de Primera Federación. Sumó solo 116 minutos repartidos en dos partidos, aunque el aprendizaje en una categoría superior le permite ahora exponer todas sus cualidades en Segunda Federación.

El arranque de temporada de Quique Teijo y Pablo García no ha dejado a nadie indiferente. Tampoco a Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo. Ambos han sido citados en varias ocasiones para entrenar con el primer equipo merced a sus buenas actuaciones con el Fabril. La lesión de Ximo Navarro les ha abierto las puertas de esa plantilla a la que todos quieren llegar. De hecho, el nombre de Teijo incluso apareció en la lista de convocados para el encuentro ante el Sporting de Gijón y frente al Málaga, aunque en ambos se quedó sin jugar.

El Fabril sigue a lo suyo en Segunda Federación. Todavía no conoce la derrota y a esa condición de invicto contribuyen Pablo García y Quique Teijo, dos laterales con los que Manuel Pablo parece tener dilema para rato.