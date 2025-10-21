El Fabril echa el cerrojo antes de recibir al Oviedo Vetusta

Canedo en el encuentro ante el Salamanca Patricia G. Fraga

No todo fueron malas noticias ante el Lealtad Villaviciosa. Es cierto que el Fabril se dejó dos puntos ante el colista del Grupo 1 de Segunda Federación. También que puso fin a la racha que le permitía contar todos sus partidos como victorias. Pero sobre el campo municipal Les Caleyes también hubo aspectos positivos, como el defensivo.

No es lo más habitual ver al filial blanquiazul comandado por Manuel Pablo sufrir un asedio por parte del rival. Y eso siempre genera cierto riesgo. Como que los centrales o el encargado de defender el arco no esté conectado al 100% con lo que ocurre en el encuentro. El Fabril, por lo pronto, está libre de ello.

El pasado domingo fue capaz de sacar el instinto de supervivencia para, por lo menos, salvar la condición de invicto. No sería posible salir de tierras asturianas con un punto de no ser por la eficacia defensiva. El cuadro blanquiazul fue capaz de dejar por quinta vez en lo que va de campaña la portería a cero. Y es que el Fabril tiene con jugadores como Samu Fernández, Damián Canedo, Iker Vidal o Quique Teijo una garantía. Por si eso fuese poco, se les suma un Hugo Ríos que solo ha recibido tres goles en seis partidos.

De hecho, no hay ningún equipo del Grupo 1 que reciba menos que el Fabril. Una buena noticia si se tiene en cuenta que el próximo sábado el equipo herculino recibe la visita del Oviedo Vetusta. El conjunto carbayón es el único que le aguanta el tirón al Fabril en el ámbito goleador. Ambas escuadras acumulan 16 dianas a favor que les consagran como los máximos anotadores.

Contra el Lealtad, el filial deportivista se quedó por primera vez en la temporada sin ver puerta. Pero lo cierto es que sus números avalan la confianza. El equipo herculino debe hacer valer también su poderío ofensivo ante un Oviedo Vetusta que ya es el séptimo conjunto del Grupo 1 que más encaja (9).

Los suplentes responden

Los menos habituales también han demostrado capacidades para responder. Ante la ausencia de Samu, convocado por el primer equipo, el elegido para formar en el eje de la zaga es Aarón Sánchez. El defensa madrileño ha partido como titular en dos encuentros, ante el Coruxo y contra el Langreo. En ambos, el Fabril logró no encajar.

Lo mismo ocurre con Brais Suárez. El meta herculino ocupó el lugar de Hugo Ríos en la sexta jornada por la llamada de Hidalgo al de Ordes para estar ante el Málaga. Respondió con creces a pesar de tener un debut plácido frente al Langreo.

Más habitual es la alternancia entre Pablo García y Quique Teijo. En las primeras fechas, parecía que el de Betanzos le había ganado la partida al coruñés. Sin embargo, a partir de la cuarta jornada, Pablo se ganó el puesto en el lateral derecho. En cinco partidos dejó el Fabril la meta a cero. En tres con Teijo como titular, en dos con Pablo.