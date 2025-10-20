El Fabril se mantiene invicto a pesar del tropiezo

Dipanda se estrenó como titular ante el Lealtad Villaviciosa CharlyFotos

El Fabril se atascó ante el colista del Grupo 1 de Segunda Federación. El Lealtad Villaviciosa fue capaz de rascar un punto ante ese equipo que todavía no sabía lo que era ceder. A pesar del empate (0-0), el filial blanquiazul mantiene el liderato con un margen de cuatro puntos sobre su perseguidor en la tabla, el Oviedo Vetusta. Precisamente el próximo sábado (16.30 horas) se medirá al equipo carbayón con el objetivo de ampliar esa distancia.

El pasado domingo, Manuel Pablo se vio obligado a rotar. No por influencias del primer equipo, sino que todo apunta a contratiempos físicos de última hora. No viajaron a tierras asturianas ni Noé, ni Mane. Dos de los habituales titulares. El técnico grancanario reajustó el sistema y dispuso un 4-4-2. Nájera, que normalmente desempeña la función de mediapunta o de segunda referencia en ataque ocupó esta vez el sitio de Noé y Pablo Cortés formó en el once inicial por primera vez. El elegido para compañar a Bil en la zona más adelantada fue Dipanda, que también se estrenó como titular.

Campos como el del Lealtad Villaviciosa nunca son sencillos. Y más cuando el partido se atasca desde el principio. Los minutos pasan siempre a favor de un Lealtad que nunca tiene nada que perder. Contra todo pronóstico, incluso fue el conjunto local el que se encargó de aportar las ocasiones más peligrosas del partido, algo poco habitual si es el Fabril quien está enfrente.

Otra racha

Visto lo visto, incluso el empate puede no ser un mal resultado. Es cierto que el filial perdió esa racha que le permitía ser el único equipo de las cuatro primeras categorías del fútbol español en contar todos sus partidos como victorias. Pero ahora, camino de la octava jornada, la escuadra dirigida por Manuel Pablo tiene otro clavo al que seguir agarrado: la condición de invicto.

Solo su próximo rival le aguanta el ritmo en ese sentido. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni siquiera el primer equipo del Deportivo u otro conjunto de su misma categoría. Fabril y Oviedo Vetusta son los únicos que todavía no conocen la derrota. Quizás uno de los dos pierda esa condición el próximo sábado. O no. Lo que sí está claro es que la situación del filial deportivista está lejos de preocupar después de atascarse ante el colista de su grupo.

Las anteriores seis jornadas avalan la confianza. 16 goles a favor en seis partidos y solo tres en contra. Números que corresponden a un juego que le ha permitido, en la mayoría de los duelos, ser superior a su adversario.

De hecho, lo normal es tener un mal día. El Fabril lo tuvo el domingo y, a pesar de ello, consiguió sumar un punto merced a sacar ese instinto de supervivencia que a veces es tan necesario en Segunda Federación. Estos años han demostrado que es una categoría muy igualada en la que puede ocurrir cualquier cosa.

Ahora ya no existe esa presión por alargar esa racha y seguir siendo 1 de 172. El filial blanquiazul tiene dentro de cuatro días un reto de los grandes, uno de esos que quizás sí puede marcar el nivel del equipo, ante uno de sus iguales. Precisamente por eso no debe quedarse anclado en las tablas del sábado pasado y poner el foco en el Oviedo Vetusta.