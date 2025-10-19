El Fabril se atasca ante el colista (0-0)

Damián Canedo en un lance en el encuentro ante el Lealtad Villaviciosa CharlyFotos

Pese a que contaba sus seis partidos por victorias, el Fabril, que aún sigue líder, se dejó sus primeros puntos al empatar (0-0) en Les Caleyes, campo del colista del Grupo 1 de la Segunda Federación, un Lealtad que, pese a que aún no ha ganado, incluso mereció los tres puntos por ocasiones a pesar de no haber tenido la posesión.

El filial deportivista llevó la iniciativa desde el inicio, buscando el área del Lealtad por el sector izquierdo con combinaciones entre Iker Vidal y Dipanda que apenas, eso sí, crearon peligro. Sí lo tuvo una contra que llevó hasta la frontal del área local Pablo Cortés y que acabó con un centro que despejó la zaga del cuadro asturiano.

Poco a poco el equipo irigido por Luis Arturo empezó a buscar el área del filial blanquiazul y la primera ocasión llegó con un disparo de Alorda que se fue al lateral de la red del marco defendido por Hugo Ríos. Una falta ejecutada por Yerpes desde el lateral fue otra de las acciones peligrosas.

Superado el cuarto de hora, Bil se jugó la expulsión en una acción con un rival que le costó la amarilla. Estuvo a punto de llegar el 0-1 en un pase largo que controló Nájera, quien puso un buen balón que obligó a Yerpes a intervenir para alejar el peligro del área del Lealtad. La mejor oportunidad, sin embargo, fue para la escuadra local, después de un saque de banda de Yerpes que le volvió rebotado al propio lateral, quien puso un centro que controló Alorda antes de firmar un remate que obligó a Ríos a realizar una estirada prodigiosa para evitar el tanto del conjunto asturiano.

El Fabril siguió atacando. Cerca estuvo de marcar Bil, que se encontró con una gran intervención de Yerpes para salvar la ocasión. Lo buscó sin éxito durante el primer tiempo el conjunto coruñés, que se tuvo que conformar con el 0-0 al descanso.

De hecho, fue lo más positivo para el conjunto dirigido por Manuel Pablo, ya que el Lealtad tuvo las mejores ocasiones del partido e incluso reclamó un penalti en tiempo de prolongación sobre Baba a la salida de un córner que originó una contra para el Fabril que provocó la tarjeta de Pesquera al cortar el avance de los jugadores fabrilistas.

Tras el descanso, dos nuevas opciones de gol para el Lealtad a la salida de sendos saques de esquina, el primero, culminado con un cabezazo de Aranda invalidado porque cometió falta al saltar, además, Ríos realizó un gran despeje. Buer lo intentó en posición acrobática en otra aproximación peligrosa del equipo de Villaviciosa.

Muro asturiano

Tardó en crear peligro el Fabril después de un primer acercamiento culminado con un disparo de Nájera que se estrelló en la defensa del equipo local. De hecho, hasta la hora de juego no se produjo un centro desde la banda derecha que despejó la defensa del Lealtad. En un córner lo intentó de cabeza Bil con un remate que acabó manso en los guantes de Junquera.

Otra de las acciones destacadas del partido, una vez superado el ecuador del segundo tiempo, la protagonizó Marcos, que trató de sorprender a Ríos con un disparo desde campo propio que acabó en las manos del portero del equipo coruñés. Una combinación del propio jugador del equipo local con Alorda acabó con un disparo que repelió con muchas dificultades Hugo Ríos.

Se llegó al tramo decisivo del encuentro sin goles, aunque con dos equipos ambiciosos en busca de los tres puntos. El equipo dirigido por Manuel Pablo lo intentó con un disparo de Nájera desde la frontal del área que se estrelló en dos defensas del equipo asturiano. También Fabián lo intentó con un disparo lejano y Bil no pudo rematar en boca de gol.

Sin embargo, sufría el Fabril ante las tentativas asturianas. De hecho, en una de ellas, una acción combinada acabó con un remate que se estrelló en el travesaño. Otra muy clara, ya cerca del final, fue para el recién incorporado Jaime, que perdonó casi a puerta vacía para mantener el resultado sin goles definitivo.

El Fabril se mantiene líder con un margen de cuatro puntos sobre el Oviedo Vetusta, rival al que recibirá el próximo sábado a las 16.30 en el Campo Arsenio Iglesias, en un duelo que se antoja como clave