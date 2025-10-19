El Fabril expone su racha ante el extremo opuesto de la clasificación

Aarón Sánchez en el encuentro ante el Langreo de la pasada jornada Quintana

Sin relajaciones, pero pisando fuerte. Así es como camina el Fabril jornada tras jornada en Segunda Federación. El filial blanquiazul es el único equipo de los 172 que conforman las cuatro primeras categorías del fútbol español que lo ha ganado todo, una condición que buscará alargar lo máximo posible. El primer escollo que tratará de romper esa racha será el último clasificado del Grupo 1, el Lealtad Villaviciosa (16.45 horas), un rival que todavía no sabe lo que es ganar.

Sobre el césped del Campo Municipal Les Caleyes se verán las caras los dos extremos de la clasificación: líder contra colista, la mejor racha frente a la peor. Como siempre, Manuel Pablo no quiere oír hablar de confianza excesiva. Lo reiteró en la comparecencia de prensa previa al duelo de hoy: “No debemos confiarnos por la clasificación”.

El filial blanquiazul es ahora ese equipo al que todos quieren batir. En los partidos ya no solo existe el botín de los tres puntos, también entra en juego el factor del orgullo. Para el Dépor B, de seguir siendo el único que lo ha ganado todo; para el rival, de ser el primer equipo en hacer tropezar al conjunto herculino.

La jornada se antoja similar a la anterior. El pasado sábado, el Fabril recibió al Langreo, que tampoco había vencido, en un encuentro marcado por las rotaciones obligadas. El primer equipo afronta una serie de bajas que le obliga a tirar de los jugadores del filial. Para eso están. El técnico grancanario cree además que es algo que beneficia a sus futbolistas.

Varios protagonistas

De igual manera que ocurrió ante el Langreo, es probable que Manuel Pablo no pueda contar con Hugo Ríos o Samu Fernández. Pero tanto Brais Suárez como Aarón Sánchez demostraron estar más que preparados para saltar al verde y cumplir a las mil maravillas. De hecho, ambos contribuyeron a mantener por cuarta jornada en lo que va de temporada la portería a cero.

Quien sí estará disponible será Bil Nsongo. El máximo anotador de la categoría merced a siete dianas dio el susto el pasado sábado, pero Manuel Pablo confirmó que el delantero camerunés está listo para ayudar al Fabril.

Uno de los puntos fuertes del cuadro coruñés es la plantilla, no solo amplia, sino también competente, de la que goza. Si por algún casual Bil llega justo y todavía no está en sus mejores condiciones físicas, hay más de un nombre al que no le importa asumir la responsabilidad.

Lo que puede cambiar un estado anímico positivo. Sino que se lo digan a Nájera. El futbolista riojano pasó de una temporada en blanco en la UD Logroñés a ser una de las figuras del Fabril. Suma ya tres goles y, más allá de los números, ha asumido un rol protagonista en el juego del filial.

Lo mismo ocurre con Noé o con Enrique. Cuesta ya visualizar un centro del campo en el que ambos no dominen con la batuta en la mano. Igual que cuesta concebir una derrota del Fabril ante un Lealtad Villaviciosa que solo ha sido capaz de sumar dos puntos. Uno contra el Numancia en la jornada de estreno y otro en la tercera fecha frente a un Sámano que era colista.

Pase lo que pase, el conjunto dirigido por Manuel Pablo seguirá líder. El empate del Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco (1-1) deja al filial deportivista un margen de tres puntos.