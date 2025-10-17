Un Fabril productivo por dentro

Fabi Urzain, jugador del Fabril, durante el encuentro ante el Salamanca UDS PATRICIA G. FRAGA

El Fabril, líder destacado del grupo 1 de Segunda Federación, está brillando en una de las zonas más decisivas del campo: el carril central. Lejos de depender únicamente de su delantero y los extremos, el equipo está logrando que la segunda línea aporte pegada, movilidad y, sobre todo, gol. Jugadores como Nájera, Fabi, Noé o Garrido han asumido un rol protagonista en la finalización, convirtiendo sus llegadas desde atrás o el disparo lejano en un recurso cada vez más determinante.

La estadística habla por sí sola: entre los cuatro suman ya un buen puñado de acciones decisivas —goles y asistencias— que reflejan el peso creciente del juego interior en el plan ofensivo. Fabi, con su capacidad para que brille su calidad entre líneas, y Nájera, con su instinto para llegar al área partiendo por detrás de Bil Nsongo, encarnan esta tendencia. Garrido y Noé completan un bloque que, más que limitarse a generar, también está finalizando.

Este reparto de responsabilidades ofensivas no solo hace al equipo menos previsible, sino que también alivia la presión sobre los delanteros puros. El Fabril ha ganado profundidad y amenaza desde dentro, un matiz que puede marcar diferencias a lo largo de la temporada.

Y eso que no es que esté fallando su ariete precisamente, sino todo lo contrario, pues el camerunés Bil lleva siete goles y cuatro asistencias en las seis jornadas que van de competición. O lo que es lo mismo, casi el 50% de los goles (16) y de las asistencias (10). Pero más allá de eso, la suma de los tantos de Nájera, Fabi, Noé y Garrido es también de siete tantos (otro fue del delantero juvenil Rubén Fernández y el otro llegó en propia meta). En cuanto a las asistencias, este cuarteto acumula tres pases de gol.

Uno por uno

El jugador más cercano a Bil es Mario Nájera, pues actúa como mediapunta y es muy común verle pisar el área. La confianza de Manuel Pablo en el riojano es máxima y le ha alineado de titular en todos los partidos (con 507 minutos, es el tercer fabrilista que más ha jugado tras Iker Vidal y Damián Canedo). Su respuesta, un gol en el debut ante el Burgos Promesas, otro ante el Coruxo y uno más ante el Atlético Astorga. Todavía no ha podido dar ninguna asistencia, pero sí pases previos a la misma, como el que dio a Mane tras una magnífica conducción en el primer gol ante el Langreo.

Otro jugador que no se ha bajado de la titularidad es Fabi Urzain, un futbolista que pese a partir desde un costado tiene tendencia por sus características a aparecer constantemente por dentro. Está en un gran momento de forma y de haber estado más acertado podría incluso llevar mejores números que los dos goles y dos asistencias que acumula. El de más bella factura fue el que le hizo al Coruxo, con un disparo desde 25 metros que se coló por la escuadra de la portería defendida por Esteban Ruíz.

También ha estado siempre en el once inicial Noé Carrillo, quien ha regresado con mucha fuerza de la lesión que le tuvo buena parte del curso pasado en el dique seco. Las estadísticas no hacen justicia a su aportación en este inicio, que está siendo enorme por su capacidad para aparecer por todas partes, pero también ha dejado su sello con un gol en la goleada (0-4) ante el Atlético Astorga.

Y por último, un Jaime Garrido que solo ha partido de inicio en una ocasión (en otros cuatro partidos tuvo minutos), pero acumula un gol y una asistencia. El centrocampista madrileño dio un pase de gol ante el Burgos Promesas y también marcó en Astorga. l