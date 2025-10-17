Manuel Pablo: "Lo que tengo que hacer que es intentar que estén preparados para lo que pueda surgir del primer equipo"
El técnico del Fabril analizó el gran momento que atraviesa su equipo y el próximo duelo ante el CD Lealtad
El Fabril de Manuel Pablo lo ha ganado absolutamente todo en las seis jornadas de liga disputadas hasta el momento en el Grupo 1 de Segunda Federación. El técnico canario analizó esta mañana en rueda de prensa las claves del duelo de este domingo ante el CD Lealtad, penúltimo en una clasificación que el filial blanquiazul lidera en solitario.
Expectativas del encuentro: "El partido siempre lo mismo, intentar ir a ganar contra un equipo que es verdad que no ha conseguido victorias. Hace cosas bien en ataque por lo que tenemos que estar en alerta y no confiarnos por la clasificación. Para eso hay que seguir en la misma línea que traemos. Del Fabril espero la misma versión, que salgamos bien, que estemos concentrados en el partido y mantengamos nuestra idea tanto en ataque como en defensa. No confiarnos, es un equipo que tiene mucha profundidad por fuera, buenos extremos, un equipo que puede transitar también sobre todo por esas situaciones de esos extremos potentes y rápidos. Tenemos que estar concentrados ante situaciones de pérdida, no cometer errores en inicio ni en juego. No desesperarnos porque es un equipo que si supera esa primera presión a veces defiende muy hundido y un poco lo que nos pasó el otro día. Tener tranquilidad cuando esas situaciones pasen y no cometer errores ni desesperarnos. Seguir en la misma línea que estamos teniendo y saber cuando hay que jugar rápido y cuando hay que tener más paciencia".
Manu Ferreiro: "Está empezando a hacer cosas ya en el campo, hoy empieza en alguna tarea con el grupo pero yo creo que todavía le quedan tres semanas o un poco más".
Bil Nsongo: "En principio hemos regulado un poco la carga en el entrenamiento pero entendemos que no tendrá problemas para el fin de semana",
Objetivo de formar jugadores y no de ascender: "Trabajamos en la misma línea desde el principio sin pensar en el resultado. Lógicamente queremos una idea de juego, una identidad, dentro de esa identidad para mí la competición es un valor muy importante también para crecer como futbolistas, porque al final estamos compitiendo, pero no nos puede descentrar. Muchas veces a pesar de que algún partido lo hemos ganado incluso en el descuento, a mí lo que veía me gustaba aunque no hubiéramos ganado ese partido. Reconocía a mi equipo, reconocía que íbamos a por el partido y después el acierto, el desacierto... no nos puede quitar del foco de lo que estamos haciendo. Lógicamente quieres ganar y queremos avanzar, y es mejor vernos ahí arriba, pero no me quita de ver que lo que yo tengo que hacer que es intentar que estén bien, preparados para lo que pueda surgir del primer equipo para intentar ayudar".
Ser filial y ayudar al primer equipo: "Hay que ser exigente con ellos con todo. Hay gente que no ha ido convocada pero yo les exijo igual, les trato igual en el día a día para que no bajen nada de sus esfuerzos de intentar mejorar aspectos que tienen que mejorar. Estamos muy encima de ellos para el beneficio de todos, para mí se beneficia el grupo, pero también se benefician ellos que pueden ir mejorando aunque no estén participando".
Aspectos a mejorar: "Creo que podemos mejorar en temas de finalización. Todavía creo que hay situaciones con ventaja que podemos terminarlas mejor, o el último pase, el último centro… acciones a veces individuales que cuando el partido parece que está cómodo, con un resultado cómodo, pecamos y siempre les digo que un gol cambia mucho, entonces esas situaciones es donde más tenemos que mejorar. Me han sorprendido cosas positivas porque hablamos del filial, que a veces tiene muchos cambios. Creo que hay partidos que a veces se nos han puesto por delante los rivales y hemos tenido paciencia, no nos hemos vuelto locos, no hemos tenido gente que quiera solucionar la situación individualmente. No hemos perdido el dibujo, que a veces pasa cuando vas perdiendo y en eso hemos mejorado con respecto al año pasado, pero siempre hay cosas que mejorar".
Jugadores en su última etapa de Fabril: "Les veo bien, me parece que son gente que tienen esa humildad que se necesita, tanto Nájera, como Ríos, Brais, los capitanes, Damián, se exigen en el día a día mucho, Quique… es importante que los vean en campo como son y exigentes también fuera del terreno de juego. Son muy cercanos a ellos, les dan consejos, están muy encima y es muy importante que sean ese foco. Como dije al principio, necesitamos ese crecimiento de esos jugadores que sean protagonistas y lo están aceptando de una manera natural".