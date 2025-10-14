Brais Suárez, ante la oportunidad de hacerse con la meta del Fabril

Brais Suárez con el Fabril ante el Langreo Quintana

“Quiero aprovechar mi último año de contrato para convencer a los que mandan y seguir en el Dépor”. Fueron las palabras de Brais Suárez en una entrevista que ofreció a DXT Campeón el pasado junio. Ahora es el momento de que el meta coruñés coja la oportunidad que se le presenta en el Fabril y justifique sus capacidades bajo palos.

La temporada pasada jugó cedido en el Calahorra. Allí vivió una de las caras más amargas del fútbol. La del descenso. En el mercado estival volvió al Deportivo, club al que llegó en categoría benjamín, en la campaña 2011-12. Ese mismo año recaló en la entidad herculina Hugo Ríos, con el que este curso comparte puesto en el filial blanquiazul. Todo hacía indicar que el de Ordes sería el guardameta predilecto de Manuel Pablo y que Brais se vería relegado al banquillo. Sin embargo, la lesión de Bachmann, segundo portero del primer equipo, provocó un cambio en el filial, como si de un efecto dominó se tratase.

Eric Puerto, tercer arquero para Antonio Hidalgo, pasó a ser el segundo. El técnico del primer equipo buscó en el Fabril a su tercer portero para el encuentro ante el Málaga. Ese fue Ríos, con el que no pudo contar Manuel Pablo para medirse al Langreo. Entró así en escena Brais Suárez.

El portero herculino tuvo un debut plácido en esta campaña. El Langreo apenas inquietó el área blanquiazul más allá de algunos tiros lejanos que Brais solventó sin mayor complicación. El filial deportivista controló le juego y concedió muy poco al rival, que dispuso de pocas jugadas a balón parado para incomodar al meta coruñés.

La jugada más clara del Langreo, aunque después anulada por fuera de juego, se encargó de desbaratarla Brais Suárez. Menéndez botó una falta lateral directa al corazón del área y Pablo Pérez se elevó por encima de todos para rematar de cabeza en busca del gol que apretase al Fabril a dos minutos de cumplirse el noventa. Pero Brais le dijo que no con una buena estirada. El tanto no habría subido al marcador, pero el arquero fabrilista sacó a relucir sus reflejos para demostrar que la portería está bien cubierta bajo sus mandos.

Oportunidad prolongada

El tiempo de recuperación estimado de Bachmann, según el parte médico ofrecido por el club, no será inferior a diez semanas. Ese es el tiempo mínimo que tendrá Brais Suárez para convencer a Manuel Pablo siempre y cuando Hugo Ríos no pueda estar con el Fabril por sus convocatorias con el primer equipo.

El reto más cercano de Brais parece presentarse el próximo domingo. El Deportivo visita al Racing de Santander a las 18.30 horas, mientras que el filial blanquiazul viajará a Asturias para medirse al Lealtad Villaviciosa a las 16.45 horas. Salvo que Antonio Hidalgo decida cambiar de opinión y plantarse en El Sardinero con dos porteros, Brais Suárez volverá a defender las mallas del Fabril.