El Fabril, único equipo de 172 que mantiene el pleno de triunfos

Han ido pasando las jornadas y con ellas, se han ido cayendo los participantes en la carrera por mantener el pleno de victorias. Ahora solo queda uno, y ese es el Fabril. De las cuatro primeras categorías del fútbol español —Primera División, Segunda División, Primera Federación y Segunda Federación— compuestas por un total de 172 equipos, el filial deportivista es el único que puede presumir de haber ganado todos sus partidos. Seis triunfos de seis posibles.

La escuadra dirigida por Manuel Pablo está firmando un arranque al alcance de pocos. O más bien, de ninguno, al menos en esta temporada. El Tenerife fue el último en caerse de la pelea. El conjunto tinerfeño, que este año milita en Primera Federación tras consumar el descenso de categoría el curso pasado, había vencido todos sus encuentros, hasta el domingo anterior. El cuadro comandado por Álvaro Cervera visitó al Cacereño, ante el que no logró imponer esa superioridad que había mostrado hasta ahora y terminó empatando (0-0).

Si bien es cierto que el Fabril es ahora mismo el único equipo que mantiene el pleno de victorias en su casillero de las cuatro primeras categorías, hay competiciones que ya van más avanzadas. Mientras que en Segunda Federación se han disputado seis jornadas, en Primera División ya van ocho. El Real Madrid, por ahora, es el conjunto que más tiempo aguantó con el pleno en sus manos. Lo perdió en la séptima fecha, ante el Atlético de Madrid (5-2).

Ese récord de victorias seguidas lo comparte también el Tenerife, que cedió en la carrera del pleno a favor del Fabril al empatar contra el Cacereño. Mucho más atrás se quedaron equipos que tenían colgado el cartel de favoritos para, como mínimo, aguantar el tirón del filial. En su misma categoría, aunque en el Grupo 3, el Barça Atlètic se cayó de la carrera en la segunda curva. El Antratx, en la jornada 2, le arrebató al cuadro culé cualquier posibilidad de ganar todos sus partidos en el arranque liguero.

Dos retos

La realidad actual dice que el Fabril es la única plantilla de 172 que mantiene en vigor el pleno de victorias. Ahora bien, para que el filial blanquiazul iguale el récord del Real Madrid y Tenerife, deberá ganar al Lealtad Villaviciosa; para superarlo, tendrá que vencer también al Oviedo Vetusta en la jornada 8.

El reto más cercano se presenta como, a priori, el más asequible. El próximo domingo, el conjunto entrenado por Manuel Pablo visitará al Lealtad Villaviciosa (16.45 horas), penúltimo clasificado del Grupo 1 de la Segunda Federación. En el casillero del equipo asturiano solo hay dos puntos de 18 posibles, merced a dos empates (ante el Numancia y contra el Sámano, colista con los mismos puntos).

Más complicado será el partido que, de ganar al Lealtad Villaviciosa, supondría la oportunidad de plantarse en la octava jornada con la posibilidad de superar el récord del Real Madrid y del Tenerife. Para ello, el Fabril deberá ganar al Oviedo Vetusta, su actual perseguidor en la tabla clasificatoria.

Cuatro puntos separan al filial deportivista del carbayón y, aunque todavía queda una jornada para llegar a ese encuentro, ya se antoja como uno de los partidos de la temporada. Fabril y Oviedo son los dos equipos más goleadores del Grupo 1, con 16 y 15 dianas respectivamente, de forma que la solidez defensiva será la encargada de dictaminar el duelo.