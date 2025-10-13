Noé Carrillo conduce el esférico rodeado de futbolistas del Langreo Quintana

Al Fabril le sale todo y no se cansa de ganar. El cuadro dirigido por Manuel Pablo sigue en lo más alto de la clasificación con un pleno que nadie de su grupo ha sido capaz de igualar. Seis de seis victorias y, lo más importante, la sensación de que la derrota es algo que por ahora está muy lejos.

El filial blanquiazul demostró el pasado sábado, ante el Langreo, que no le hace falta practicar un fútbol espléndido para sumar tres puntos. Si bien es cierto que el técnico grancanario desveló tras el triunfo que hubo varios aspectos del juego que no le terminaron de encajar, al cuadro deportivista le bastó para endosarle dos goles al rival y no recibir ninguno.

Es precisamente esa exigencia la que lleva al cuadro deportivista hasta lo más alto de la clasificación. No pudieron estar tres de los jugadores más utilizados por Manuel Pablo: Hugo Ríos, Quique Teijo y Samu Fernández, los tres convocados por el primer equipo para su visita al Málaga. Pero el Fabril ni se inmutó. Brais Suárez defendió la meta del filial y replicó lo que su compañero de posición logró en tres jornadas: portería a cero. Pablo García sustituyó a Quique y completó los 90 minutos, en los que demostró que la lesión que le impidió estar a tono el curso pasado, ya es historia. Aarón Sánchez fue el elegido para compartir zaga con Canedo. Su trabajo permitió no echar de menos a Samu, un objetivo que a priori se antojaba complicado.

Racha de ensueño

Desde el inicio de temporada, el Fabril se ve envuelto en una racha de la que espera tardar en salir. Por lo pronto, solo dos equipos han sido capaces de hacerle gol, el Salamanca y el Rayo Cantabria. Goles que no les han servido para llevarse los tres puntos.

Todo le sale al conjunto dirigido por Manuel Pablo. Si el rival logra una diana, el cuadro blanquiazul conseguirá hacer dos, como mínimo. Aunque sea en los instantes finales, tal y como hizo Rubén Fernández ante el Salamanca. Incluso en Cantabria, cuando todo apuntaba al empate, se coló la mano de Diego Rosado para favorecer la victoria fabrilista. Bil Nsongo no falló desde el punto de penalti y el equipo coruñés mantuvo el pleno.

A la suerte también hay que llamarla. O buscarla. Y eso es lo que ha hecho el Fabril hasta ahora. Hay pocos equipos en el Grupo 1 de Segunda Federación con el trato de balón del Deportivo B. El combo fabrilista por ahora no muestra fisuras. Seis victorias de seis posibles nunca pueden ser fruto de la casualidad.

La plantilla parece totalmente amoldada a la categoría y, todos los jugadores que han tenido participación hasta ahora, han mostrado que reman por el mismo objetivo. Ninguno se ha quedado atrás y todos se complementan a las mil maravillas.

Bil el imparable

Por si fuese poco, el estado de gracia de Bil Nsongo permite al filial tener el lujo de que su fútbol no sea siempre de matrícula de honor. Tal y como sucedió ante el Langreo. El delantero camerunés vive un inicio de temporada de ensueño y atesora ya siete dianas y cuatro asistencias en seis partidos. Ha contribuido a once de los 16 goles que acumula el Fabril. O lo que es lo mismo, Bil ha participado de forma directa en el 68% de los tantos del filial.

Esta vez, frente al Langreo, volvió a exponer un físico imponente. Firmó dos goles de cabeza y en ambos se elevó con una potencia que privó a los centrales del Langreo de realizar cualquier intervención posible.

Quedan muchos partidos por delante, pero la racha positiva del Fabril coloca su propio techo en lo más alto. Finalizada la sexta jornada, suena a imposible que el filial blanquiazul no llegue a final de temporada peleando por el ascenso.