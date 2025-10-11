Bil Nsongo es un tesoro para el Fabril (2-0)

Bil Nsongo pelea un balón por alto en una acción del partido QUINTANA

Nueva victoria del Fabril. El filial blanquiazul continúa su imparable camino con un triunfo ante el Langreo (2-0) cimentado en sus dos pilares este inicio de temporada, solidez defensiva y el acierto de Bil Nsongo. Todo ello sustentado por un buen juego que le permite acumular muchas más ocasiones que el rival. Y es que nunca son casualidad seis victorias consecutivas, pero en este caso menos.

El primer equipo siempre marca la agenda del filial y, ante sus ausencias, tres habituales titulares del Fabril no estuvieron disponibles para este partido. Fue el caso del portero Hugo Ríos, del lateral derecho Quique Teijo y del central Samu Fernández. Ante ello, Manuel Pablo optó por Brais en el arco, Pablo García como '2' y Aarón Sánchez como acompañante de Damián en el eje de la zaga.

Manuel Pablo 'ofrece' a sus laterales ante la baja de Ximo: "Tenemos tres de mucho nivel" Más información

El balón fue desde el pitido inicial para el Fabril, con un Langreo que quería buscar su primera victoria de la temporada a través del orden. La táctica le sirvió para no conceder nada hasta el minuto 13, pero ahí empezó a verse amenazado el portero Adrián Torre. Primero vio como un potente disparo de Nájera desde la frontal se perdía junto a su palo derecho y después realizó su primera intervención para evitar el gol de Bil, que se había revuelto bien en el área a centro de Fabi. En ese córner, remate alto de Aarón. Empezaba a picar piedra el cuadro local.

Pasado ese primer arreón, el Langreo fue capaz de volver a controlar a los de Manuel Pablo durante un tramo de la primera mitad. Para evitar la presión, balón en largo buscando a Miguel Ángel Guerrero, experimentado delantero que llegó a jugar en Primera División. Tampoco escatimaban los asturianos a la hora de bajarle revoluciones al encuentro tomándose su tiempo con el juego detenido.

Logró aproximarse en alguna ocasión el cuadro visitante, mientras los locales hacían tímidos intentos por medio de Fabi o Mane, hasta que cerca del descanso llegó el 1-0 en una gran jugada colectiva. Tras una salida de balón limpia desde atrás, Nájera recibió en el centro del campo y superó líneas con su conducción. Llegado a tres cuartos abrió para Mane, que sacó un centro ante el que se elevó Bil, más fuerte que la zaga, para conectar un cabezazo ante el que nada pudo hacer Torre.

A partir de ahí, juego bronco y otro par de aproximaciones del Fabril que no hicieron trabajar al portero. El descanso vino bien para que el partido no se embarullara más.

El triunfo no peligró

Al cuarto de hora de la segunda mitad, el Langreo ya llevaba cuatro cambios, por tan solo uno del Fabril. Trataba de encontrar soluciones Pablo Fernández, pues su equipo no era quien de inquietar a los coruñeses. Apenas un disparo alto de Juan López metió algo de miedo a un filial que seguía a lo suyo con llegadas rápidas en cuanto era capaz de meter una marcha más por dentro con Noé o Fabi.

Y otro jugador de gran pie, Enrique, fue el encargado de botar en el minuto 67 el córner que sentenció el partido. La pelota llegó medida al primer palo, a la altura justa para que Bil volviera a meter la cabeza e hiciera su séptimo gol del curso. Más de uno por partido ya. Cosa seria. Minutos después se marchó sustituido con molestias y el recién renombrado campo Arsenio Iglesias se puso en pie para despedirlo.

Bil Nsongo, la estrella que también ayuda a los demás a brillar Más información

Con dos goles de ventaja no se puede dar nunca nada por supuesto, pero la sensación de superioridad del Fabril fue total, por lo que los últimos minutos sirvieron como banco de pruebas para jugadores menos habituales como el central Vilela, el centrocampista Cortés o los atacantes Areosa, Domínguez y Dipanda.

Este último tuvo el tercero a poco más de cinco minutos para el final tras una larga conducción. Esperó el momento justo para disparar, quizá en exceso, y terminó sacando un tiro cruzado que repelió el palo. Habría tiempo también para un par de intentos de Areosa, un tiro de Pablo y una buena intervención de Brais en una jugada del Langreo que estaba anulada por fuera de juego. También, sobre la hora, para un corte decisivo de Damián en área propia.

Nada movió el resultado final, un 2-0 que mantiene al Fabril líder una jornada más. El que lo quiera sacar de ahí tendrá que sudar mucho.