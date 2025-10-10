Manuel Pablo 'ofrece' a sus laterales ante la baja de Ximo: "Tenemos tres de mucho nivel"

Manuel Pablo en la presentación del Dépor Training Center Patricia G. Fraga

Ante la baja de Ximo Navarro, si alguien en el Deportivo conoce el oficio del lateral derecho ese es Manuel Pablo. El técnico canario, que está protagonizando un espectacular inicio de temporada con el Fabril, habla de los futbolistas que tiene en la cantera para esa posición y los ve preparados para asumir el reto:

Pablo García: "Llevaba toda la temporada pasada con problemas. Tiene 17 años y tiene todavía que progresar. Tiene mucha competencia con Teijo, está Mario que también entrena muy bien. Son tres laterales derechos de mucho nivel y estamos tranquilos en ese sentido. Bien para volver después de tanto tiempo de baja. En pretemporada estuvo ya y poco a poco va cogiendo lo que queremos de él".

Langreo: "Es un equipo que tiene jugadores con experiencia, incluso algunos en Primera. Tienen el mismo entrenador y aunque no han empezado bien, nadie regala nada. No podemos despistarnos ni creer que va a ser fácil. Hay que seguir con la idea de seguir siendo competitivos, no ponernos nerviosos y mantener la idea".

Primer equipo: "Iremos viendo. Hay varios jugadores entrenando con el primer equipo por todas las bajas, sobre todo en defensa, y estamos un poco a la espera de eso".

Baja definitiva: "En teoría, está claro que el tema de Samu es el que más ha estado con ellos, ha participado más, y en teoría es uno de los que puede ir. Van a necesitar, no sé si uno o dos. Pero la dinámica va a ser partido a partido, porque siempre hemos hablado con Antonio que quiere que Samu participe. La situación es complicada, pero no es algo fijo. Igual que lo de Hugo Ríos tras la lesión de Bachmann, vamos semana a semana".

Los más jóvenes en el Fabril: "Están entrenando muy bien todos, por eso tenemos una plantilla larga y estas situaciones las podemos solventar. Hay gente como Héctor, Estévez... todos los que han subido del juvenil, que se están adaptando y estamos muy contentos con ellos".