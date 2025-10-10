El Fabril mide su capacidad de rotar ante un Langreo a la alza

Fabi conduce el esférico en el encuentro ante el Salamanca Patricia G. Fraga

Prueba de fuego para el Fabril y la amplia plantilla de la que siempre habla Manuel Pablo. El filial blanquiazul recibe mañana al Langreo en el Campo Arsenio Iglesias (16.15 horas), un rival que buscará poner contra las cuerdas a un equipo obligado a rotar.

Las bajas que afrontar el primer equipo de cara a su partido contra el Málaga obligan a Antonio Hidalgo a tirar de los futbolistas del filial. El objetivo de todos los jugadores que conforman el Fabril es estar preparados para dar el salto y ahora, las puertas parecen abrirse como mínimo para Samu Fernández, que no podrá estar hoy frente al Langreo. Son duda Damián Canedo, Quique Teijo y Hugo Ríos.

Sin embargo, este Fabril parece no tener techo y buscará mantener el pleno de victorias. En frente tendrá a un Langreo que, a diferencia del filial, no ha arrancado la temporada con buen pie. Todavía no ha celebrado ningún triunfo y, aunque aún hay margen, ahora mismo pisan la zona roja de la tabla. Pablo Acebal, técnico rival, tiene claro que el objetivo es sumar tres puntos: “La situación es la que es. Quizás sea muy pronto para mirar la clasificación, pero hay que mirarla y tenemos la obligación de ir a todos los campos a sumar de tres”.

Halago del rival

Acebal no dudó en categorizar al Fabril como “el mejor equipo de la categoría”. Para él, la factoría Abegondo es un espejo en el que deberían mirarse el resto de canteras de España: “No es casualidad que el primer equipo esté donde está, no es casualidad que el Fabril vaya líder y no es casualidad que su juvenil de División de Honor esté siempre compitiendo por cosas importantes”.

Después de tal halago, es turno del filial deportivista demostrarlo sobre el verde durante una jornada más. Sobre todo ahora que pueden faltar jugadores importantes. Es hora de que jugadores menos habituales evidencien que ellos también están preparados para liderar el conjunto dirigido por Manuel Pablo.

El técnico grancanario aseguró en la comparecencia de prensa previa que en esta categoría, ningún equipo regala nada: “Hay que mantener la idea de seguir siendo competitivos, no ponernos nerviosos y mantener la idea”.

Además, no se mostró preocupado por las posibles bajas: “Tenemos una plantilla larga y estas situaciones las podemos solventar, todos los que han subido del juvenil están entrenando muy bien”.

Confianzas las justas, pero por lo pronto, no tiene pinta de que el Fabril vaya a levantar el pie del acelerador.