El Dépor B viaja a Vigo decidido a repetir triunfo

Carmen Carballada, del Deportivo, disputa un balón con Ana Toubes, de As Celtas Quintana

Este sábado (16.00 horas) el Dépor viaja a Vigo para disputar el tercer derbi femenino de la historia entre el filial blanquiazul y As Celtas. Será, además, el primero en Segunda Federación, una nueva etapa para dos equipos que la pasada temporada protagonizaron una bonita lucha por el ascenso. Las coruñesas terminaron primeras y las viguesas segundas, pero ambas celebraron el salto de categoría.

El primer enfrentamiento entre las dos escuadras, que se jugó en Abegondo, se saldó con tablas (1-1), tras un gol en el minuto 89 de las viguesas. En la vuelta, el Deportivo no erró la oportunidad de escribir en la historia que la primera victoria en un derbi fue para las herculinas. Delante de 3.115 espectadores, en el Estadio de Balaídos, el filial blanquiazul se impuso a su reciente pero ya eterno rival.

Todo apuntaba que el partido se marcharía al descanso sin goles, pero en el minuto 44, Laura Otero adelantó a las deportivistas en el marcador. Tardó poco el conjunto olívico en devolver el empate desde el punto de penalti. La balanza se inclinó en los últimos minutos de partido, en el descuento, cuando la mediocentro Marta Rico, anotó el tanto decisivo para que el Dépor ganase en casa de su rival.

Resultados parecidos

Ambos equipos llegan a esta cita en buen momento y con resultados similares. El Celta suma cuatro victorias; el Dépor, tres triunfos y un empate. Los dos conjuntos cayeron en su último partido. Las celestes ante el Racing Féminas (3-0) y las coruñesas frente a la Real Sociedad B (1-2).

Sandro Nogueira no podrá contar con Antía Veiga, concentrada con la selección española sub-17 para preparar el Mundial de Marruecos. La guardameta, titular en tres de los cinco partidos del filial, fue la que estuvo bajo palos en la última victoria de las blanquiazules en tierras viguesas. En esta ocasión le tocará a Martina Rivas proteger la portería.

Además, puede haber alguna baja más según las que Fran Alonso reclame para el primer equipo. Tanto Paula Novo, Redru o Michi Apóstol son habituales en la dinámica del primer equipo y puede que no viajen. El Deportivo juega contra el DUX Logroño el mismo día a las 19.00 horas.

El derbi promete intensidad, igualdad y emoción. A Madroa será este fin de semana escenario de un nuevo capítulo de la rivalidad gallega.