El Fabril exhibe pegada en el arranque liguero

El impecable arranque del Fabril tiene varias explicaciones. Una de ellas es la relación con el gol, precedida por un estilo de juego marcado que le permite avasallar al rival hasta encontrar portería. Así lo avalan los números de esta temporada, que superan con creces a las cifras reflejadas en su casillero el curso pasado, a esta misma altura.

Pasada la quinta jornada, el filial blanquiazul atesora catorce tantos a favor. Solo el Oviedo Vetusta, con los mismos, le aguanta el tirón en el Grupo 1. Es más, ambos conjuntos son los más goleadores de toda la Segunda Federación. En la 2024-25, camino de la jornada 6, en sus arcas había solo tres dianas, once menos que en la 2025-26.

Los goles no llegan solos. Ocurren merced a una insistencia que provoca en el rival un cansancio físico que le obliga a ceder. Manuel Pablo tiene claras sus ideas y así se lo transmite a sus futbolistas. El Fabril no debe perder su identidad, esa que tan patente está quedando en todos los campos de la categoría en este inicio de campaña.

Al técnico grancanario no solo le sirve ganar; también quiere formar a los jugadores y que su equipo tenga un estilo reconocible. El filial deportivista es protagonista con el balón y, lo más importante en el fútbol, es capaz de transformar ese protagonismo en goles.

El Fabril no se ha quedado sin ver puerta en ninguna de las cinco jornadas disputadas. De hecho, en todas ellas ha firmado, como mínimo, dos dianas. Su mayor esplendor goleador lo alcanzó el pasado sábado, ante el Atlético Astorga, al que le endosó cuatro tantos. Dejó además la sensación de poder haber marcado más.

Triunfos encaminados

Salvo en dos jornadas —ante el Salamanca y el Rayo Cantabria—, la escuadra dirigida por Manuel Pablo ha sabido encaminar sus partidos desde el inicio de partido. Pocos equipos han sido capaces de discutirle la posesión y mucho menos de ponerle contra las cuerdas en cuanto al marcador.

En la jornada de estreno contra el Burgos B, el filial ya tenía una renta de dos goles pasada la media hora de juego merced a un doblete de Bil. Ya en los últimos 20 minutos, Nájera sentenció. Lo mismo ocurrió frente al Coruxo. Antes de cumplirse el cuarto de hora de contienda, Nájera y Fabi habían puesto el 0-2 en el electrónico. En la última jornada, en el feudo del Atlético Astorga, aún no había transcurrido media hora cuando el Fabril ya ganaba gracias a los goles de Fabi y Nájera.

Otra historia fueron los partidos ante el Salamanca y el Rayo Cantabria. Contra el conjunto charro, el 1-1 imperó hasta el tiempo extra. Pero el Fabril supo confiar hasta el final y terminó llevándose la victoria con la firma del juvenil Rubén Fernández. Ante el Rayo Cantabria, en un encuentro de toma y daca, el filial terminó por sobreponerse con un gol de penalti en el 90+8.

Figuras goleadoras

Mucho que ver tiene también el estado de forma de alguno de sus futbolistas. La mayoría de ellos, favorecidos por el estilo de juego, han arrancado la temporada con un estado de forma que empuja al Fabril hasta el puesto más alto de la clasificación.

El que más llama la atención pasadas las cinco primeras fechas es Bil Nsongo. El delantero camerunés está mostrando una capacidad física que hace parecer que la categoría se le queda pequeña. Ha firmado ya cinco dianas que le sirven para igualar la cifra que consiguió en toda la campaña pasada.

Lo mismo ocurre con Mario Nájera. El riojano es el segundo máximo goleador del equipo blanquiazul merced a sus tres tantos. Después de un año complicado, vuelve a ser el futbolista que todo el mundo recordaba y exhibe cualidades en todos los campos de Segunda Federación.

A ellos se le suma un Fabi que ha dado un paso adelante en cuanto a crecimiento respecto al curso anterior. Manuel Pablo pidió ese protagonismo a los más veteranos y Fabi lo asumió con la mayor de las personalidades. El extremo ya ha celebrado dos goles, ambos de bella factura y, salvo sorpresa, parece que las tres dianas de la campaña pasada se quedarán en anécdota.

Por si fuese poco, los mediocentros también aportan en la faceta goleadora. Jugadores con llegada como Noé o Garrido han estrenado sus casilleros personales y, dado el nivel de avasallamiento que imprime el juego del Fabril, es probable que sus cifras se vean elevadas a final de temporada.

Quedan muchos partidos por delante, tantos como 29, para finalizar el curso regular. El filial blanquiazul ha puesto la directa hacia el liderato y no tiene pinta de que vaya a levantar el pie del acelerador. Por lo pronto, la plantilla tiene el hambre intacta y los jugadores tienen claro que sus oportunidades de tocar el primer equipo pasan por bordarlo con el Fabril.