Iker Vidal y Hugo Ríos, los dos irremplazables de Manuel Pablo

Hay dos jugadores irremplazables en el plan de Manuel Pablo en este arranque liguero. En las cinco jornadas que lleva disputadas el Fabril ambos han sido piezas clave en el pleno de victorias del equipo. Porque no todo se mide por los goles ni por quién aparece en las estadísticas de ataque. En la delantera, el técnico grancanario ha demostrado tener variantes de calidad, pero en la parcela más defensiva hay dos nombres fijos a los que recurre sin dudar: Hugo Ríos e Iker Vidal, los únicos que han disputado todos los minutos posibles hasta el momento.

Ríos se ha convertido en un relevo de garantías tras la marcha de Alberto Sánchez, que la pasada temporada fue el portero titular y este verano fichó por el Ourense CF. El guardameta de Ordes ha sabido aprovechar la oportunidad después de un año en el que apenas participó en seis encuentros. Ahora es un seguro bajo palos y uno de los porteros más destacados de la categoría. Sus números lo avalan: solo tres goles encajados en cinco partidos. Sus grandes actuaciones dentro del terreno de juego hacen casi imposible que sus compañeros tengan la oportunidad de robarle un sitio que parece llevar su nombre. Solo una llamada del primer equipo o una posible lesión podrían apartarlo de la portería deportivista.

Detrás aguardan su oportunidad Brais Suárez, la opción más probable si llega el momento, y Álex Márquez, una de las piezas más destacadas del juvenil el pasado curso, que todavía no ha entrado en una convocatoria. Por ahora, Manuel Pablo ha demostrado quien es su portero de confianza y el arquero también ha demostrado porque se merece la seguridad que el entrenador tiene en él.

El otro jugador que ha cumplido todos los minutos sobre el terreno de juego es Iker Vidal. Es la apuesta segura para un lateral izquierdo que aún no puede contar con el talento de Hugo Torres, que sigue de baja tras sufrir una lesión en un entrenamiento. La ausencia de su compañero le ha permitido otro año, poner su nombre y apellidos a la posición.

El futbolista vallisoletano fue uno de los que más minutos sumó el año pasado (2.806). Solo lo superaron Álex Alfaro (2.911) y Oscar Marotías (2.857), que juegan ahora en el Torreense y el Salamanca respectivamente. A diferencia de sus compañeros, Vidal hizo pleno de jornadas, y es que jugó cada una de ellas, algo que intentará repetir este año si sigue en plena forma física.

Cuando Torres se recupere, la competencia será alta. El santiagués ya demostró en el juvenil su potencial, fue el jugador con más minutos del curso pasado, y podría forzar un reparto de tiempo en el lateral una vez vuelva a estar disponible.

Damián completa la lista

El podio de los más utilizados lo completa Damián, con 433 minutos acumulados. El central ha sido titular en todos los partidos, aunque fue sustituido en los dos últimos, ante el Rayo Cantabria por David Domínguez y frente al Atlético Astorga por Rubén Vilela, que sumó sus primeros once minutos de la temporada. Pese a esos cambios, Damián continúa siendo un fijo en el esquema de Manuel Pablo, pieza clave para mantener la fortaleza defensiva.

Los tres forman parte del núcleo más estable del once del técnico grancanario. Su presencia constante sobre el campo refleja la importancia que tienen en el engranaje del equipo, jugadores de confianza que dan continuidad al estilo y al trabajo que Manuel Pablo busca consolidar jornada tras jornada.