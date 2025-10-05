El Fabril ya es líder en solitario

Bil Nsongo celebra un tanto de esta temporada en Abegondo - QUINTANA

El sprint inicial del Fabril ha dejado atrás al resto de perseguidores en los primeros metros de un camino muy largo, pero que ha empezado con paso muy firme.

El pleno de victorias cosechado en las primeras cinco jornadas de Liga ya sitúa al filial deportivista como líder en solitario del Grupo 1 de Segunda Federación.

El Real Ávila, único equipo que podía replicar los números de los coruñeses, empató en su encuentro ante la UD Ourense (1-1). Los abulenses solo fueron capaces de sumar un punto de su vista a O Couto.

Con ese resultado los pupilos de Manuel Pablo se colocan primeros con 15 puntos y aventajan por dos a sus rivales más inmediatos Real Oviedo B y Real Ávila, segundo y tercer clasificado.

El próximo sábado a las 16.15 horas el Fabril recibe en Abegondo al Langreo (en puestos de descenso con tres puntos) e intentará prolongar su racha de victorias por una semana más.