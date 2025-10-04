El Fabril sigue imparable y golea en Astorga (0-4)

Iker Vidal fue titular en el lateral izquierdo - ARCHIVO DXT

Nadie es capaz de parar en este inicio de temporada al Fabril. Tampoco el Atlético Astorga, al que los blanquiazules derrotaron por un claro 0-4. Con esta nueva victoria, la quinta en cinco partidos, el filial del Dépor seguirá líder del grupo 1 de Segunda RFEF casi con total seguridad. Solo el Real Ávila lleva doce puntos y para tomar el primer puesto debería endosar mañana una goleada de escandalo a la UD Ourense en O Couto.

No está tocando demasiado lo que le funciona Manuel Pablo, que en esta ocasión introdujo una única novedad en el once. El extremo senegales Alioune Mane, convocado con el primer equipo, dejó su sitio a Héctor Areosa, jugador que la temporada pasada pertenecía al Juvenil A y que de esta forma debutaba con el Fabril como titular.

El Fabril encarriló pronto el partido, con dos goles en el ecuador de la primera parte. Abrió la lata Fabi, con su segundo tanto del curso, y tres minutos después amplió la ventaja Nájera, que ya lleva tres dianas oficiales en su temporada de regreso.

Por si había alguna duda, el Dépor B sentenció el partido al inicio de la segunda mitad. Lo hizo con la primera contribución goleadora de Noé Carrillo, quien está despuntando en el centro del campo en este inicio de Liga. Y para cerrar la fiesta, el mediocentro Garrido, que había entrado al campo minutos antes, marcó el cuarto en el tramo final.