Manuel Pablo no se confía: "Cuando ganas mucho, los equipos quieren ser los primeros en vencerte"

Manuel Pablo en rueda de prensa - Carlota Blanco

El Fabril afronta este sábado (17:30 horas) su segundo partido consecutivo lejos de Abegondo, en La Eragundina, contra el Atlético Astorga que está en dinámica positiva tras ganar su primer partido de esta temporada ante el Valladolid Promesas (2-1). Manuel Pablo resaltó la importancia de no confiarse y mantener el buen nivel del equipo.

Primer puesto: “Se gestiona haciendo lo de siempre, exigiendo en el día a día, intentando que no bajen la guardia, exigiendo a todos, tanto a los que juegan como a los que no, a los que no has convocado y a partir de ahí sabiendo que lógicamente cuando ganas mucho, los equipos quieren ser los primeros en vencerte y saber que nadie te va a regalar nada. Incluso a lo mejor a nivel mental y competitivo pueden subir sus prestaciones. Entonces tenemos que estar nosotros a un gran nivel si queremos mantener esa racha”

Remontada contra el Rayo Cantabria: “Estábamos en un contexto en el que a lo mejor no habíamos estado hasta este partido que es estar por detrás en el marcador. Supimos reaccionar las dos veces y sobre todo, yo creo que la segunda parte dimos un paso adelante y como vimos que estábamos bien, quisimos ir a por la victoria, que a veces llega y a veces no pero siempre digo que para mí lo importante son las sensaciones que dejemos y ser reconocibles”.

Bil Nsongo: “Es una persona muy tranquila tanto fuera como dentro del campo, le pegan bastante y aguanta mucho. Es un jugador que el año pasado ya conocíamos, que queríamos, que estaba en una situación difícil por tema económico pero él estaba muy contento aquí. Quería seguir progresando con nosotros y la verdad que lo teníamos muy en cuenta y está dando un rendimiento muy bueno, es lo que le exigimos, como a todos. Otros no serán tan visibles porque al final el que mete gol es el que sale en las portadas pero yo creo que eso, es un trabajo colectivo que estamos haciendo bien”.

Atlético Astorga: “Un rival que encima viene con la moral alta porque acaba de ganar su primer partido y con esa dificultad del campo, vamos a ver como está, en los vídeos parece que está un poco irregular. Sobre todo a nivel mental nos tenemos que preparar para saber que van a intentar ser los primeros que nos consigan batir”

Continuidad: “Es normal que quieran ganarnos por la racha que llevamos de victorias seguidas, alguien quiere ser el primero que te gane, encima vienen de ganar el primer partido pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea para seguir en esa dinámica. El otro día ya nos compitieron muy fuerte, el día de Salamanca ya vimos también, aunque tuvimos nuestros momentos muy buenos para poder ganar antes el partido pero esto al final está en el acierto que puedas tener o que no. En ese sentido tenemos que ser, por lo menos, reconocibles, no bajar ni un momento, seguir con nuestra idea de juego y después si pierdes por el acierto o por no eso ya son toma de decisiones finales pero para mí es importante tener nuestra idea hasta el final.

Posible rival del Dépor en Copa del Rey : “No hemos hablado de nada para eso. Siempre estamos grabando todas las situaciones, tanto de entrenamiento como de partido y ahí está la información por si al final le toca en el sorteo al primer equipo”.

Enfermería: “Están todos disponibles menos Hugo Torres y Rubén, que están de baja. Estamos pendientes de quien puede ir con el primer equipo y quien con nosotros.”

Noé y el primer equipo: “Lo veo positivo, los que están subiendo es porque los están viendo, están teniendo un buen nivel y el míster los quiere conocer. Para mí es el nivel del equipo en general, para mí es importante que la gente que ahora mismo, incluso hay gente que no está convocada, que tenga un rendimiento en el entrenamiento muy bueno lo que hace que todos estemos un poco con ese nivel alto, estemos con las orejas siempre tiesas, porque sabemos que la gente está apretando, incluso los que no están yendo convocados.