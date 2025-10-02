La juventud espera su oportunidad en el Fabril

Dipanda tira a portería en el partido contra el Salamanca - RC Deportivo

El Fabril está firmando un inicio de temporada impecable. Ha ganado todos los encuentros disputados y se ha colocado en lo más alto de la clasificación de Segunda Federación. El filial brilla en todas sus líneas y nombres como Bil Nsongo o Mario Nájera ya empiezan a sonar con fuerza en los campos de España como atacantes a vigilar. También Enrique o Canedo, en otras zonas del campo, resultan piezas clave para mantener una trayectoria ascendente.

Más allá de lo que ocurre con el balón en los pies, estos jugadores, los que ya llevan varias temporadas en el filial, asumen también el rol de líderes en un vestuario al que cada año llegan futbolistas procedentes del juvenil. Este curso fueron once los que finalizaron su etapa en esa categoría y siete los que dieron el salto al Fabril. Sin embargo, la mayoría todavía no ha encontrado un hueco en los planes de Manuel Pablo. Solo dos de ellos han podido debutar en las cuatro primeras jornadas, Dani Estévez y Dipanda.

El mediocentro ha participado en tres partidos y entró desde el banquillo para sustituir a Noé o Enrique, lo que le permitió sumar 26 minutos. Su rol, por el momento, no ha alcanzado el protagonismo esperado, en parte por la fuerte competencia en su posición, aunque sigue siendo un diamante en bruto de la cantera que poco a poco empieza a abrirse camino.

Por su parte, Dipanda, que ya tuvo algunos minutos el curso pasado, ha sido el recambio de Mané en dos encuentros y de Nájera en otro. En total acumula 80 minutos con la elástica blanquiazul y ya ha dejado muestras de lo que puede aportar en ataque.

Confianza en los veteranos

Por ahora, el técnico grancanario ha apostado por los futbolistas con más experiencia. Hugo Ríos se ha asentado bajo palos y demuestra por qué merece el puesto de titular, lo que ha dejado sin protagonismo a Alejandro Marqués, pese al potencial mostrado el curso pasado.

Tampoco ha tenido ocasión de estrenarse Mario Hermo, a la sombra de Quique Teijo, o Pablo García, en el que Manuel Pablo vuelve a confiar tras superar su lesión. En el mediocampo, Areosa todavía no ha logrado introducirse en la dupla formada por Noé y Enrique, mientras que Manu Ferreiro sigue en proceso de recuperación de sus molestias físicas y no estará disponible, al menos, hasta el próximo mes.

Hugo Torres, uno de los más utilizados la pasada temporada en el juvenil, se lesionó en un entrenamiento y por eso tampoco ha aparecido en ninguna convocatoria. Su regreso abrirá la lucha por el lateral izquierdo, actualmente en manos de Iker Vidal, que ha jugado todos los encuentros.

Los juveniles

Otros casos diferentes son los de Samu y Rubén Fernández. Ambos continúan inscritos en el juvenil, aunque ya disfrutan de recorrido en categorías superiores. Samu, de hecho, se ha ganado presencia en el primer equipo, aunque aún no ha debutado, y ha participado en tres encuentros con el Fabril. Rubén, por su parte, ha sabido aprovechar los minutos que le concede Manuel Pablo e incluso logró ver portería.

La competencia es alta y el buen momento del equipo complica que los recién llegados tengan minutos. El plan funciona y Manuel Pablo no parece dispuesto a alterar lo que está dando resultado. Aun así, la temporada es larga y algunos de los jóvenes que ya llaman a la puerta terminarán por encontrar su ocasión. Cuando llegue, demostrarán que el Fabril también tiene futuro en sus botas.