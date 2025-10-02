El horario del derbi contra As Celtas obliga al Dépor a decidir sobre Michi, Redru y Paula Novo

Redru (d) protege el esférico ante María Figueroa (i) en el encuentro de la pasada jornada entre Dépor B y As Celtas - Quintana

El Deportivo B ya tiene una nueva fecha marcada en su calendario. Una de las que se marca en rojo. El derbi ante As Celtas correspondiente a la jornada seis de Segunda Federación ya tiene día y hora. Se disputará el sábado 11 a las 16.00 horas, un horario que no ha dejado indiferente a la afición deportivista.

Ese mismo día, el primer equipo recibe en Riazor al DUX Logroño en la séptima jornada de Liga F, solo tres horas después (19.00 horas). Un margen que no permite el ya habitual trasvase de jugadoras del filial al primer equipo.

El Deportivo tendrá que decidir si futbolistas como Redru, Paula Novo o Michi Apóstol, habituales en las convocatorias de Fran Alonso, viajarán a Vigo o se quedarán en A Coruña.

Precedentes en Tercera RFEF

El primer derbi de la historia entre el filial deportivista y As Celtas se dio en la pasada temporada, en la octava jornada de Tercera Federación. El conjunto dirigido en aquel entonces por Óscar Orro recibió en Abegondo al que sería uno de sus competidores directos por el primer puesto de la categoría.

Orro alineó como titulares a Monteagudo y Elena, que hoy por hoy son futbolistas del primer equipo a todos los efectos. También a Redru, habitual en las convocatorias de Fran Alonso que acumula, en este curso, 93 minutos disputados en Liga F.

En aquel partido, Anfal El Yamani adelantó a las blanquiazules, pero Emma Domínguez firmaría el empate en el tiempo extra (1-1).

Ya en la segunda vuelta, con el liderato en juego, la escuadra celeste se citó con el Dépor B en Balaídos. Las blanquiazules se plantaron con la espina clavada de haber perdido los tres puntos en los últimos minutos dispuestas a cobrar la revancha.

Así fue que Óscar Orro salió con todo. En aquel once inicial figuraron Elena Vázquez, Paula Novo, Paula Monteagudo y Michi Apóstol. El cuadro herculino tomó ventaja justo antes del descanso por medio de Laura Otero y, poco después de volver de vestuarios, Nara Fernández empató de penalti. No estaba todo dicho en Balaídos y, cuando todo parecía que se encaminaba hacia las tablas, Marta Rico hizo estallar la emoción de las blanquiazules al poner el 1-2 al filo del pitido final.

A final de temporada, tanto Dépor B como As Celtas consiguieron el objetivo: ascender a Segunda Federación. Ahora, sus calendarios ya tienen una fecha señalada: el sábado 11, a las 16.00 horas.