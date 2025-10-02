El Fabril no recuperará a Manu Ferreiro hasta noviembre

Manu Ferreiro en un encuentro de la pasada temporada - Quintana

La temporada pasada, hubo una figura en el Fabril que emergió con tanta fuerza que encandiló a partes iguales a cuerpo técnico y afición: Manu Ferreiro (Castroverde, Lugo, 2006).

Siendo todavía juvenil, en el curso 2024-25 se ganó un puesto en el Fabril. Sin embargo, una lesión muscular acaecida en el primer partido de playoff ante el UCAM Murcia (11 de mayo) le obligó a pasar por quirófano y apartarse de los terrenos de juego durante un largo tiempo. Ahora, el de Castroverde afrontar la recta final de la recuperación aunque, según pudo saber DXT Campeón, no se le espera hasta dentro de un mes.

Manuel Pablo tendrá que aguardar hasta noviembre para poder contar con un futbolista que ya tiene colgado el cartel de "joya blanquiazul". En la temporada pasada firmó tres goles y tres asistencias en 1.069 minutos. El técnico grancanario le hizo debutar en la jornada 12 ante el Coruxo, pero lo cierto es que no entró de lleno en sus planes hasta enero.

A partir de la jornada 19, frente al Valladolid Promesas, Manu Ferreiro se convirtió en indiscutible y contó con minutos en todos los partidos restantes de Segunda Federación. Ahora, el mediocentro lucense ya realiza ejercicios individuales sobre el verde de la ciudad deportiva blanquiazul.

El buen rendimiento que están ofreciendo Noé Carrillo y Enrique Fernández abre las puertas de la paciencia. El cuerpo técnico del Fabril no tiene la necesidad de acortar plazos y apurar la recuperación de un Manu Ferreiro que volverá con la intención de recuperar el puesto en el centro del campo.