Noé Carrillo vuelve a brillar con el Fabril

Noé Carrillo sortea a varios rivales en el encuentro ante el Coruxo - Diario Atlántico

A lo largo de los años, de la factoría Abegondo emergen nuevos talentos que ilusionan al deportivismo. Hace ya varias temporadas afloró un nombre que prometía talento, ingenio y descaro: Noé Carrillo (Teo, 2006).

Todo iba sobre ruedas y su futuro prometedor parecía estar cada vez más cerca de ser presente, hasta que en su año de consolidación, una serie de lesiones le apartaron del verde. Ahora, el mediocentro ha vuelto con ganas de resarcirse.

Noé recorrió casi todas las categorías de la cantera deportivista, desde infantil hasta juvenil. Tras un total de seis temporadas, el de Teo dio el salto al Fabril el curso pasado y, aunque las lesiones del curso pasado le obligaron a parar, su arranque en la 2025-26 le ha servido para recibir la llamada de Antonio Hidalgo. El pasado martes fue citado para realizar la sesión de entrenamiento con el primer equipo junto a compañeros como Barcia, Yeremay o Rubén que siguieron el mismo camino y hoy tienen ya su sitio en Segunda División.

El mediocentro está recuperando la ilusión después de una etapa complicada. En su primer año con el Fabril solo pudo disputar las diez primeras jornadas ligueras, siete de ellas como titular. Su último partido en la pasada campaña fue frente al Guijuelo, el 3 de noviembre, antes de caer lesionado. Por si fuese poco, su recuperación no fue la esperada. Tres meses después tuvo que pasar por quirófano por una rotura en un tendón del bíceps femoral de su pierna izquierda.

Titular indiscutible

La espera fue larga, pero el regreso no pudo ser mejor. Solo van cuatro jornadas de Segunda Federación, pero Noé se ha convertido en una de las piezas clave del Fabril. Acumula cuatro titularidades y 321 minutos en sus botas y ya cuesta imaginarse el arranque del conjunto dirigido por Manuel Pablo sin la figura del de Teo.

El técnico grancanario siempre lo tuvo claro. En la rueda de prensa previa al choque ante el Coruxo, reveló la confianza que el club blanquiazul mantiene en Noé: “Es un jugador en el que tenemos muchas esperanzas, aunque venga de un año sin competir”.

Noé es un jugador en el que tenemos muchas esperanzas Manuel Pablo, técnico del Fabril

No es una confianza que venga de la nada. Desde que llegó al Deportivo deslumbró talento, incluso cuando su físico no le acompañaba. Fue de maduración tardía, su cuerpo no había alcanzado la misma plenitud que sus compañeros, pero su trato de balón era el encargado de sustituir las carencias físicas.

Es probable que su techo todavía esté mucho más alto de lo mostrado en este inicio de temporada, pero las pinceladas que está dejando sobre los campos de Segunda Federación no hacen más que confirmar lo que el deportivismo percibió en su día.

Noé es de esos jugadores a los que no les quema el balón. Lo lleva tan pegado a sus botas que dificulta cualquier robo rival. Por si fuese poco, tiene una visión de juego privilegiada y un último pase inteligente.

Carillo ha sabido esperar su momento. Siempre tuvo competencia en su posición, pero su ambición, a la par que su calidad, le han convertido en el dueño del medio del campo del Fabril. El primer objetivo está cumplido: regresar a su mejor nivel tras un año complicado; el segundo, consolidarse en la categoría, parece inevitable siempre y cuando las lesiones no se vuelvan a cruzar en su camino.