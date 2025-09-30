El Fabril firma un arranque de temporada a la altura de pocos

Once del Fabril en la primera jornada liguera ante el Burgos B - Javier Alborés

Doce puntos de doce posibles. Un pleno en toda regla. Así es como el Deportivo Fabril ha iniciado el curso 2025-26, de una forma perfecta en cuanto a números se refiere. Tan impecable es su comienzo que, para poder ver uno igual, hay que remontarse a la temporada 2005-06, cuando el filial deportivista militaba en Tercera División.

Esta es la tercera campaña del Fabril en Segunda Federación. Todavía no son muchas, pero sí son las suficientes para que el conjunto dirigido por Manuel Pablo haya firmado unos números al alcance de pocas plantillas de la categoría.

No quiere el técnico grancanario, a pesar de la confianza, oír hablar de relajaciones. Seguramente sea esa una de las claves del rendimiento exhibido cada fin de semana. Eso, y contar con unos futbolistas que han dado un paso adelante a la hora de asumir galones. Bil Nsongo se ha asentado como referencia de ataque y ya es el máximo goleador de Segunda Federación merced a cinco dianas; Nájera ha vuelto a un nivel que ilusiona; Noé parece recuperado de cualquier lesión y cada fin de semana ostenta su calidad sobre los campos de la categoría; Samu y Canedo han demostrado que se complementan a las mil maravillas y Hugo Ríos ha puesto el candado a las mallas blanquiazules.

Si bien es cierto que es pronto para hacer sonar las campanas, pues solo han transcurrido cuatro jornadas ligueras y todavía restan treinta para dictaminar una conclusión, el rendimiento del Fabril en la primera recta es soberbio.

Inicio para enmarcar

Hace 20 años que la afición deportivista no puede celebrar un pleno así. Fue en la campaña 2005-06, con Tito Ramallo como técnico, cuando el filial blanquiazul ganó sus cuatro primeros partidos ligueros. Aquel inicio se convirtió en uno de los mejores de toda la historia del club. Hubo que esperar hasta la jornada doce para ver un tropiezo de la escuadra herculina. Un tropiezo que estuvo lejos de ser estrepitoso. En la visita al Villalonga FC, el Fabril no logró abrir la lata y el encuentro terminó por certificar el primer empate de la temporada (0-0).

La condición de invicto no la perdió hasta el decimosexto partido. Después de reponerse de la igualada ante el Villalonga y vencer al Narón (2-0), Coruxo (1-4) y O Val (1-0), la escuadra dirigida por Tito Ramallo cayó a domicilio en el derbi gallego frente al Lugo (2-1).

Aquel curso acabó tal y como empezó, con el Fabril como líder indiscutible de su grupo en Tercera División y con su correspondiente ascenso. Solo dos equipos fueron capaces de vencer a aquel equipo: Lugo, tanto en la primera vuelta como en la segunda, y Céltiga, en la jornada 23. El filial blanquiazul ascendió a Segunda División B con 93 puntos en su casillero —siete más que el Lugo, segundo clasificado—, 74 goles a favor y 20 en contra.

Sin comparaciones

En el horizonte se vislumbra la posibilidad de alcanzar aquel histórico arranque de la 2005-06, pero este Fabril va a lo suyo. Sin presión, con confianza y sin ponerse ningún techo que pueda suponer un límite.

La plantilla no solo es amplia, sino también de calidad. Manuel Pablo cuenta con varios futbolistas por posición y en todas ellas se revela una competencia que obliga a mantener el listón del rendimiento en lo más alto.

Si no marcan Bil o Nájera, lo hará Rubén. Si no está Samu para compartir zaga con Canedo, será Aarón Sánchez el que se encargue de echar el cerrojo al área blanquiazul.

Ocurre lo mismo en el medio del campo, zona en la que el entrenador grancanario tiene opciones de peso: Enrique y Noé demuestran cada vez más entereza para dominar el juego del Fabril y Garrido les aprieta cada vez que sale desde el banquillo.

No es menos la disputa en el lateral. Parecía que tras su cesión, Quique Teijo se había adueñado del carril derecho, pero Pablo García le recordó la jornada pasada, titular ante el Rayo Cantabria, que no estaba todo dicho.

Manuel Pablo lo tiene claro y lo evidenció en varias comparecencias de prensa: “La plantilla es amplia, hay competencia y eso les sirve a los jugadores para seguir creciendo. Somos muchos este año e incluso hay gente que todavía no fue convocada”.

La exigencia es máxima y por lo de pronto, los futbolistas del Fabril la están asumiendo con firmeza, dando respuesta a ella en el campo con victorias y buenos números. El objetivo más cercano es mantener la línea ascendente ante el Atlético Astorga, al que visitarán el próximo sábado (17.30 horas).