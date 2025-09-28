Épica victoria del líder Fabril con un 'hat trick' de Bil (2-3)

El lateral Pablo García persigue a Izan, capitán del Rayo CantabriaREAL RACING CLUB

El Fabril reinó en la locura del Astillero, venció al Rayo Cantabria (2-3) y es más líder. Un nuevo triunfo, el cuarto en cuatro partidos, que fue posible gracias un 'hat trick' de Bil Nsongo. Y es que el delantero camerunés igualó en dos ocasiones y terminó decantando el choque desde los once metros en el noveno minuto de añadido. Un premio final merecido para un equipo que mantuvo la calma cuando iba por detrás y no se conformó en los minutos finales con el punto.

Quince segundos. Eso tardó el cuadro coruñés en ir a remolque por primera vez esta temporada en un duelo que arrancó ya descontrolado. El Rayo Cantabria sacó de centro, inició desde atrás y todo mejoró tras un contacto de espaldas de Rodri Ramos, que tocó para Diego Fuentes, quien vio un pase al hueco para un Izan que no perdonó en el mano a mano ante Ríos.

La peor puesta en escena posible, pero no es este Fabril un equipo de mandíbula de cristal. Los de Manuel Pablo empezaron a combinar y encontraron rápido el empate. Quien provocó y transformó el penalti lanzando al lado contrario de donde se venció Laro fue Bil Nsongo, pero todo nació de la potencia de Noé, que superó a varios jugadores en conducción y sirvió para que el camerunés, tras un buen giro, fuera derribado por Cagigal en el giro. Los locales protestaron al entender que el agarrón no era suficiente como para la pena máxima, pero el colegiado no dudó y señaló los once metros.

Bil Nsongo, la tercera vía para el nueve del Deportivo Más información

Solo era el minuto 10 y ambos equipos habían marcado ya. Sin tiempo casi para que los jugadores se asentaran sobre el césped, incluido un Pablo García que en el lateral derecho era la única novedad blanquiazul con respecto a los titulares de la pasada jornada.

Y precisamente otro carrilero, pero izquierdo y del Rayo Cantabria, fue quien inició la siguiente jugada de peligro. Balón al área de Samu y excepcional parada de Ríos a la volea con la zurda de Rodri.

Minutos más tácticos

Pasado el ecuador de la primera parte, el partido entró en un terreno más táctico. El Fabril controló bien el partido a través de una presión que le dificultaba la salida al filial racinguista y por momentos se acercó al gol. Un buen ejemplo fue un disparo de zurda de Fabi. También llegó tímidamente el conjunto local con el siempre incisivo Samu Calera.

Pero la mejor llegó antes del descanso. Manuel Pablo ordenó el cambio de bandas de sus extremos y estuvo a punto de darle buen resultado, pues Fabi se marchó por izquierda y sacó un centro que cabeceó picado Mane. Solo la gran intervención de Laro bajo palos evitó el 1-2.

El propio portero del Rayo Cantabria iba a protagonizar la primera jugada a reseñar de la segunda parte. Salió en falso ante la carrera de Mane, pero minimizó bien los daños con un derribo en el pico del área que tan solo le costó la cartulina amarilla. Mientras tanto su entrenador Ezequiel Loza introdujo los tres primeros cambios, sustituyó a los dos puntas, y propuso desde entonces un 4-2-3-1.

En los minutos posteriores tomó importancia la figura de Ríos ante un conjunto cántabro que se asentó en campo contrario y logró cargar el área con centros. Necesitaba el Fabril volver a tomarle el pulso al encuentro y nada mejor que meter un susto con un centro de Iker Vidal que se paseó por el área pequeña sin que nadie llegara a rematar.

Llegaron entonces los dos primeros cambios en el Fabril, pero poco después cayó como un jarro de agua fría el 2-1 del Rayo Cantabria. El 'chino' Diego Fuentes estaba completando un gran partido y lo rubricó con una buena acción individual: recorte hacia dentro y disparo seco al primer palo dónde llegó a tocar Ríos sin posibilidad de evitar el tanto.

Gran reacción

Quedaba tiempo e hizo muy bien el Fabril en no volverse loco. El equipo no cayó en la precipitación y acabó encontrando el empate. Damián Canedo se tomó su tiempo, envió en largo y Bil Nsongo aprovechó el error en la medición del bote de Axel para plantarse ante Laro y batirlo con un tiro cruzado.

Los dos equipos agotaron sus cambios, pero fue el filial blanquiazul quien apretó hasta el final. Aunque no era malo el punto a domicilio, este equipo siempre quiere más. Y primero lo rozó en las botas de Nájera, que encontró la respuesta de Laro, el hombre que sostuvo al equipo mientras los de Manuel Pablo no paraban de cargar el área con centro. Pero finalmente caería la resistencia de los cántabros.

Era la última pelota de la mañana. Un envío en largo que no parecía tener demasiado peligro, pero el balón contactó con la mano de Diego Rosado —no protestó el zaguero—, el colegiado pitó penalti y Bil, por el centro, culminó una mañana para el recuerdo. Ganó el Fabril, que continúa al frente de la Liga. Solo el Real Ávila tiene también 12 puntos.