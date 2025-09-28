El Fabril mide su pegada ante el bloque del Rayo Cantabria

Bil y Nájera protegen el esférico en el encuentro de la pasada jornada ante el Salamanca | Patricia G. Fraga

La temporada arrancó de una forma inmejorable para el Deportivo Fabril. Las buenas sensaciones sobre el césped se están transformando en puntos. Fruto de ello, el filial blanquiazul afronta la cuarta jornada como líder del Grupo 1 de Segunda Federación merced al pleno de victorias.

Pero Manuel Pablo no quiere oír hablar de relajaciones ni mucho menos de confianza excesiva. El objetivo de mañana está claro: no desviarse de la senda del triunfo y certificar el buen inicio con tres puntos más ante el Rayo Cantabria (12.00 horas).

Será el segundo partido lejos de Abegondo para el cuadro dirigido por Manuel Pablo en lo que va de campaña. Visita además un campo complicado, en el que el filial del Racing de Santander sabe hacerse fuerte. De hecho, aún no conocen la derrota en su feudo, ni tampoco han encajado en él.

El calendario ha querido que los cántabros empezasen la competición delante de su gente. El cuadro comandado por Ezequiel Loza respondió con una victoria frente al Marino de Luanco (1-0). Acumulan una derrota en su casillero, que se dio precisamente en el único partido que jugaron como visitantes, contra el Numancia (2-1). En la pasada jornada, firmaron el empate a nada frente al Burgos Promesas (0-0).

De esta forma, el Fabril visita al décimo clasificado con el incentivo de mantener el liderato. Además, Manuel Pablo podrá contar con sus jugadores de referencia. A pesar de estar hoy en la convocatoria del primer equipo ante el Eibar, Enrique, Fabi y Samu estarán disponibles mañana para el grancanario.

Una delantera de oro

El filial deportivista se corona como el equipo más goleador de su grupo, puesto que comparte con el Oviedo Vetusta y el Real Ávila. Atesora en su casillero personal siete dianas en tres partidos. Excepto uno que fue en propia meta, todos fueron firmados por jugadores de primera línea.

Bil y Nájera demostraron su buen estado de forma desde la jornada de estreno. A ellos se sumó Fabi con un obús desde fuera del área. El último en hacerlo fue Rubén Fernández. Al juvenil le bastaron 49 minutos para estrenar su cuenta goleadora en el Fabril y, aunque Manuel Pablo y su cuerpo técnico optan por cocinar a fuego lento su salto al filial, el delantero de Caldas tiene las cualidades idóneas para ser referencia cuando se le necesite.

“Queremos que no se confíen porque esto puede cambiar”. Fueron palabras del técnico fabrilista en la rueda de prensa previa, en la que dejó muy claro que para mirar hacia los puestos altos de clasificación, aquí no se puede dormir nadie. Y menos ante un equipo que es capaz de armar un bloque compacto difícil de asaltar.