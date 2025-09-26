Manuel Pablo no levanta el pie del acelerador: "Queremos que los jugadores no se duerman, que no se confíen"

Manuel Pablo en la sala de prensa de AbegondoCarlota Blanco

El Fabril arrancó la competición de la mejor manera. Es líder del Grupo 1 de Segunda Federación merced al pleno de victorias cosechado hasta ahora. Manuel Pablo valora el inicio de forma positiva y reconoce que le preocupa el estado del campo que visitarán el próximo domingo para medirse al Rayo Cantabria (12.00 horas).

Valoración de la semana: “Bien, como siempre, trabajando con la misma línea que hemos traído siempre”.

Bajas: “Seguimos todavía con la de Hugo Torres, que es el único que está un poco ahí. Está casi saliendo de esa pequeña lesión y los demás todos disponibles”.

Hugo Torres, tiempo de baja: “No sé si estará la semana que viene o en dos semanas, eso esperamos. Ya está haciendo cosas de campo. En principio puede estar en unas dos semanas”.

Ánimo a nivel interno: “Bien, lo controlo con la exigencia del día a día, del entrenamiento. Estamos muy encima de ellos. Queremos que no se duerman, que no se confíen, porque esto puede cambiar. Queremos centrarnos en lo que nos está llevando a conseguir esos resultados y sobre todo ver que hay equipos que te ponen dificultades, que el otro día no fue un partido fácil y que este fin de semana tampoco lo va a ser. Será un poco la tónica habitual, decir que no es un partido fácil cada fin de semana en un grupo tan difícil”.

Rayo Cantabria: “Es un equipo compacto, con buenos jugadores de medio campo para arriba. Es verdad que tienen bajas y vamos a ver cómo solucionan esas bajas. Me preocupa un poco también el campo, porque vemos el último partido allí, que llovió bastante y el campo quedó bastante perjudicado. Pero principalmente tienen buenos jugadores y nos pueden hacer daño”.

Líderes con pleno de victorias: “Está claro que sumar siempre gusta y te quita un poco de las preocupaciones al principio, pero al final siempre estoy encima de los jugadores exigiéndoles en el día a día para intentar que si llegan momentos malos, por lo menos estar siempre bien preparados y creer en la idea de lo que también nos dio los triunfos. El año pasado estuvimos aquí en Abegondo, no sé cuántos partidos sin ganar, se nos escaparon puntos, pero la idea sigue siendo la misma. Lo que pasa es que hay rivales fuertes o no estás acertado en un día y no pasa nada, hay que seguir es con la misma idea y la misma exigencia”.

Objetivo: “Sí, lo dije antes de empezar la liga. Siempre quieres mirar hacia adelante y mirar hacia arriba más que hacia abajo. De primeras siempre me propongo mirar para los puestos altos, lógicamente. Después la clasificación o la liga, a medida que pasa, te puede poner en otro contexto que no quieres mirar. Después tendríamos que adaptarnos, aunque para mí la idea siempre es la misma, ser competitivos y ser protagonistas. Eso no va a cambiar, porque creo que eso es la formación, ser competitivos, tener unas ideas de juego y acercarte lo máximo posible a los ritmos que te puedes encontrar después en categorías superiores”.

Adaptación de Rubén Fernández: “Creo que todos los que han subido este año, que han subido muchos de los juveniles al Fabril, están haciendo su papel de ser jugadores, aunque no estén participando, de entrenar bien, de ponérnoslo difícil. A lo mejor no puedes ponerlos a todos ni pueden entrar todos en la convocatoria, pero están todos en una muy buena línea, no solo Rubén, todos los jugadores. Es difícil hacer convocatoria y es difícil hacer cambios. Para mí mejor, porque es la idea que tenemos que tener todos, primero la exigencia que les tenemos que dar a todos y ellos como jugadores que intenten ponérselo difícil al entrenador”.