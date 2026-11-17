Imagen de la RAG con la inclusión del término 'canteirán, canteirá' RAG

Canteirán, canteirá acaba de incorporarse al Diccionario de la Real Academia Galega. La voz pasa a formar parte del corpus de la herramienta en línea de referencia para el aprendizaje y el estudio del gallego a través de dos nuevas acepciones en la entrada de canteira, que ya pueden consultarse tanto en la web de la RAG como en la aplicación del DRAG, disponible para dispositivos iOS y Android.

La Academia estudió la incorporación de canteirán, canteirá al Diccionario a petición del Celta. "El Seminario de Lexicografía de la RAG atiende las consultas y comentarios que recibe en relación con su Diccionario, que está al servicio de la sociedad gallega. En ocasiones, las consultas y sugerencias proceden de particulares, otras veces, de colectivos e instituciones. En este caso, se recibió la propuesta de inclusión de la voz canteirán por parte del Real Club Celta de Vigo, lo que implicó el estudio previo de los significados de la palabra canteira a los que aquella estaría asociada", explica la coordinadora de este Seminario, María Dolores Sánchez Palomino.

"Tras este estudio relativo a las voces canteira y canteirán -á, se acordó la incorporación al DRAG de dos nuevos significados de canteira (‘lugar o institución de procedencia de personas talentosas para una actividad especializada, particularmente en el ámbito deportivo’ y ‘conjunto de deportistas que se forman en un mismo club’, esta última con la marca diatécnica de Deporte) y del lema canteirán –á", concreta la académica. "En cuanto a canteirán, canteirá, entra en el DRAG con su doble condición de adjetivo ([Deportista] ‘Que se formó en la cantera de su club’) y sustantivo (‘Deportista que se formó en la cantera de su club’)", añade Sánchez Palomino.

'Teimosía', el concepto que aspira a convertirse en la 'Afouteza' del Deportivo Más información

La selección de los ejemplos de canteirán –á incluye, en su acepción como nombre común, una referencia al club que propuso la entrada (Vinte e dous canteiráns debutaron co Celta nos últimos dez anos); mientras que el significado del adjetivo se ilustra con otro ejemplo que muestra su forma femenina (As baixas obrigaron a recorrer a varias xogadoras canteirás).

El uso metafórico de canteira relacionado con personas talentosas formadas en un mismo lugar está documentado en la prensa gallega desde hace más de un siglo. Es el caso de A Nosa Terra, la publicación periódica de las Irmandades da Fala, que en una de sus páginas de 1917 la utilizaba para reivindicar de este modo la apuesta por la formación de la juventud del país con talento musical: "[...] Los coros tradicionales vienen explotando la cantera lírica del pueblo: desenterrando una riqueza de canciones. El día que haya compositores adecuados para recogerlas y llevarlas a la sinfonía y al poema sinfónico, se impondrán al mundo".