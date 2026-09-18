Mario Soriano pierde la condición de eterno titular, pero aumenta su récord de participación constante

Mario Soriano, centrocampista del Dépor, sentado en el banquillo de Riazor con Diego Villares en primer plano Javier Alborés

Una hora antes del inicio de cada partido del Deportivo, los aficionados blanquiazules están más que acostumbrados a ver el nombre de Mario Soriano en el anuncio de la alineación en las redes sociales del club. Pero ante el Sevilla fue diferente. El nombre del madrileño apareció en pequeñito junto al resto de suplentes, una anomalía en la trayectoria del centrocampista en A Coruña.

Mario Soriano no fue titular en el centro del campo del Deportivo. Ante el Sevilla, Antonio Hidalgo decidió que arrancara en el banquillo, algo que no ocurría desde hacía 82 partidos consecutivos en Liga. El de Alcalá de Henares llevaba casi dos años siendo indiscutible en el once inicial y esa racha se cortó en Riazor el pasado miércoles.

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La última vez que Soriano no fue titular fue mucho antes de que Hidalgo llegara a Riazor. Ocurrió el 6 de octubre de 2024, en un Dépor-Málaga dirigido por Imanol Idiakez. Entró por Diego Villares en el minuto 69, en la jornada 8 de aquel campeonato. Soriano acababa de regresar a A Coruña de su cesión en el Eibar y su encaje todavía no era el ideal, ya que Lucas Pérez era el habitual dueño de la mediapunta. De hecho, el duelo contra el Málaga fue el tercero consecutivo con Soriano como suplente, tras comenzar también en el banquillo ante el Burgos y el Albacete. Desde entonces encadenó la titularidad en los 34 partidos restantes de esa Liga, en los 42 de la temporada 2025-26 completa y en los cinco primeros de la actual. La marca se queda en 82.

Lo que no se detiene es otra cuenta, la de su participación ininterrumpida. Pese a salir desde el banquillo ante el Sevilla, Soriano disputó su partido número 115 consecutivo en Liga. Son 90 desde que volvió al Deportivo, 46 de ellos completos, a los que se suman otros 25 con el Eibar. En toda su carrera profesional solo se ha perdido un partido de Liga, en diciembre de 2023 ante el Andorra, todavía como armero. Casi tres años después, sigue siendo el mismo jugador que nunca falta a la cita.

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El desglose de todos sus partidos con participación ininterrumpida es el siguiente: 107 en Segunda División, 2 de promoción a Primera División con el Eibar en la 2023-24 y los recientes 6 encuentros en la máxima categoría.

Más allá de que la suplencia de Soriano se explica sobre todo desde la carga extrema de una semana con tres partidos de mucha exigencia para el Deportivo, la competencia en el centro del campo se ha incrementado desde el cierre de mercado de verano.

Lorenzo Amatucci se ha ganado el protagonismo como primer escalón de la creación de juego para Hidalgo y presumiblemente será uno de los más utilizados en la medular esta temporada. A su lado aparece Marc Casadó, cedido por el Barça, un nombre de peso pensado para aportar jerarquía en la salida de balón. El propio Casadó también fue suplente ante el Sevilla y el doble pivote estuvo formado por Amatucci y Riki Rodríguez, que, sin figurar entre los titulares teóricos en el inicio de temporada, ya suma tres partidos jugando de inicio.

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A pesar de la cesión reciente de Teun Gijselhart al Al Ain de Emiratos Árabes en busca de unos minutos que no iba a tener en el Deportivo, Hidalgo también dispone del capitán Diego Villares como otra pieza para armar el centro del campo blanquiazul. Y la competencia empieza a notarse en el once inicial. Soriano ya no es intocable, pero sigue siendo un hombre de confianza para el entrenador. Su físico, capaz de responder semana tras semana sin fisuras, continúa siendo uno de los activos más valiosos del vestuario blanquiazul, y su disponibilidad sigue intacta, aunque su titularidad, por primera vez en mucho tiempo, haya dejado de darse por hecha.

Las rotaciones invitan a pensar que Soriano volverá a la titularidad en el siguiente partido del Dépor, el domingo en Riazor ante el Betis. El madrileño iniciará de nuevo el contador, aunque el de su participación sigue activo. Y tiene al alcance de la mano encadenar tres años sin fallar.