La semana fantástica de Kevin Sánchez con el primer equipo

Kevin Sánchez, durante un entrenamiento en Coverciano RC DEPORTIVO

En las pretemporadas de los equipos de Primera División, es habitual contar con numerosos jugadores de la cantera, que posteriormente forman parte del filial cuando llega el inicio oficial de la competición o se les busca una cesión en busca de minutos. Sin embargo, en ocasiones, alguno de ellos aprovecha esa ventana de oportunidad para demostrar su valía y presentar sus credenciales. Y en el Dépor, uno de esos canteranos que pide paso es Kevin Sánchez.

En el encuentro ante el Genoa, anotó en el tramo final del encuentro el gol de la victoria, tras una gran jugada con asistencia incluida de Zaka. Fue el día que su nombré sonó con más fuerza en lo que va de verano, pero no era su primer encuentro destacado. De hecho, la semana pasada en su conjunto se podría considerar como un periodo muy productivo para la joven perla blanquiazul.

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Y es que, en el encuentro anterior ante la Fiorentina, Kevin también tuvo una actuación destacada. En aquella ocasión no marcó, pero sí que fue decisivo para que el Deportivo no se fuese de vacío de un partido en el que fue dos veces a remolque en el marcador y acabó empatando a dos goles.

En ese duelo ante la Fiore, Kevin saltó al terreno de juego para disputar la última media hora, justo ese periodo del que habitualmente es más difícil sacar conclusiones en este tipo de partidos. Numerosas interrupciones para hacer cambios, un ritmo atípico en el juego y la sensación de que las probaturas importantes ya están finiquitadas.

Sin embargo, él aprovechó ese tiempo para reivindicarse. Salió muy entonado y dio una marcha más al equipo en ataque desde la banda derecha, posición desde la que partía. Estuvo muy participativo y fue decisivo en la acción del gol del empate. Kevin fue el encargado de forzar la cesión al portero que provocó el libre indirecto a través del cuál llegó el gol de Nsongo. Pero no fue la única acción en la que se dejó ver. Antes, un centro suyo sirvió para que Villares estrellase en el travesaño un potente remate de cabeza.

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En todo caso, Kevin ya había dejado claro antes de la gira europea que no había llegado a la pretemporada con el primer equipo solo para figurar. De hecho, ya dejó su sello en el primer amistoso de pretemporada. En ese encuentro, disputado en el estadio de San Lázaro ante el Compostela, el atacante también fue uno de los goleadores en el 0-4 que endosó el equipo de Antonio Hidalgo a los santiagueses.

Siempre presente

Hasta el momento, el burgalés tuvo presencia en todos los encuentros de pretemporada jugados hasta ahora. En total, acumula casi 200 minutos entre los partidos ante el Compostela, Oviedo, Lugo, Sankt Pauli, Fiorentina y Genoa. Aunque la categoría y nivel de los rivales ha ido creciendo a medida que avanzaba el verano, Antonio Hidalgo no dejó de contar con Kevin en ninguno de los encuentros disputados.

La temporada pasada militó cedido en las filas del Cartagena. Durante el curso, fue titular en gran parte de los partidos (28 de 36) en Primera Federación. El canterano del Dépor marcó dos goles y repartió una asistencia. Y lo más importante: acumuló muchos minutos y se curtió en una categoría muy dura para cualquier futbolista. Para eso precisamente sirven las cesiones.

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Su futuro de cara a la campaña que está a punto de comenzar todavía no está decidido. Parece complicado que tenga un hueco en la plantilla del primer equipo en el regreso a la máxima categoría, pero eso no significa que no se le tenga en cuenta.

A sus 21 años, una nueva cesión o quedarse con el Fabril en la división de bronce son opciones que están sobre la mesa. De quedarse en el filial, seguiría estando en el radar del primer equipo y Antonio Hidalgo podría contar con él de estimarlo oportuno.