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Deportivo

Millene afina la puntería antes de un curso clave tras su lesión

“Me estoy recuperando”, admite la delantera tras hacerle tres goles al Sporting

Omar Bello
Omar Bello
10/08/2026 05:00
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Millene Cabral, delantera del Dépor, en Abegondo | JAVIER ALBORÉS
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La temporada pasada estaba siendo muy buena para Millene Cabral en todos los sentidos. La delantera se había consolidado como la principal referente en el ataque del equipo que por aquel entonces dirigía Fran Alonso, había renovado por el Dépor y estaba feliz en A Coruña, donde parecía haber encontrado su sitio. Además de todo lo que aportaba en el campo, que era mucho, se había convertido también en una referencia en un equipo necesitado de ellas. Sin embargo, todo cambió en la mañana del 11 de enero.

El Costa Adeje Tenerife visitaba Riazor en partido de Liga, en un choque pasado por agua en el que el Dépor se adelantaba muy pronto en el marcador, gracias precisamente a un tanto anotado por la propia Millene. Su diana en el minuto 12 de partido ponía por delante a las blanquiazules en un encuentro que finalmente acabaría en tablas, pero en el que el resultado acabó siendo lo de menos. Y es que antes del descanso, tras estar tendida varios minutos sobre el terreno de juego, Millene abandonaba el terreno de juego en camilla. La brasileña ya no volvería a jugar en el resto del curso.

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La goleadora del conjunto herculino sufrió una luxación acromio-clavicular en su hombro derecho, que finalmente le obligó a pasar por el quirófano,  además de policontusiones en la cara y tronco. Un adiós a la temporada prematuro para una jugadora que se encontraba en un gran momento de forma. Tocaba para ella iniciar un proceso de recuperación que, por suerte, le ha permitido llegar en plenas condiciones a la actual pretemporada.

En los últimos entrenamientos en Abegondo ya se veía que estaba muy enchufada, afinando la puntería con goles de bella factura en cada sesión. Su puesta a punto avanza, y nada mejor que marcar en partidos amistosos para demostrar que la goleadora está de vuelta. Ante el Sporting, en el trofeo Enma Cuervo disputado en Ribadeo el pasado viernes.

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El Dépor dejó clara su superioridad al vencer por 9-0, en un choque en el que una de las mejores noticias fueron los tres tantos que consiguió Millene.  “Estoy muy contenta porque me estoy recuperando de una lesión. La temporada pasada fue muy complicada a nivel personal. Poco a poco me estoy recuperando y ayudando al equipo”, señaló tras el choque ante los asturianos.

“Es importante generar oportunidades, pero también aprovecharlas. Marcamos los primeros goles y entonces nos sentimos mucho más cómodos y con mucha más personalidad”, aseguró en su análisis de su encuentro ante el Sporting, en el que fue, para bien, la gran protagonista.

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