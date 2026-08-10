Leo Román ya sonríe con una portería a cero para crecer

Leo Román, durante una sesión de trabajo con el Dépor en Abegondo JAVIER ALBORÉS

El de Leo Román no fue un fichaje más para el Deportivo en la actual pretemporada. El equipo coruñés se hizo con los servicios del ya exguardameta del Real Mallorca tras abonar su cláusula de rescisión, para reforzar un puesto que ya estaba bien cubierto con la presencia de Ferllo, Parreño y Puerto. Aún así, la apuesta del club fue firme. Firmar a un portero que es internacional absoluto con España y que estuvo incluso en la prelista para acudir al Mundial con la selección que luego resultaría campeona del torneo es todo un lujo. Y más para un recién ascendido. Sin duda, fue un fichaje estratégico: desde el club se quería dejar claro que el Dépor estaba de vuelta en la élite, y que el regreso no iba a ser meramente testimonial, sino ambicioso.

El joven arquero se estrenó en el primer amistoso del verano contra el Compostela, y a partir de ahí, alternó minutos en los siguientes encuentros con Germán Parreño, y sobre todo, con Álvaro Ferllo. El pasado sábado, ante el Genoa, Leo Román fue el único jugador de la plantilla que disputó el choque al completo, y lo hizo sin encajar ni un solo gol, algo que da confianza.

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“Creo que tenemos que crecer desde la portería a cero, estar juntos y ser muy sólidos atrás, que es clave. El equipo ha estado muy fuerte atrás en todos estos partidos”, valoró tras el choque ante la escuadra italiana.

“Ser sólidos atrás siempre te va a hacer estar dentro de los partidos y poder reengancharte en cualquier momento. El equipo va a la cara, confía, está cerrado atrás y aprovecha la oportunidad que tiene”, añadió en su análisis del encuentro.

Ese choque ante el Genoa supuso el punto final a una concentración de una semana en tierras italianas, que ha servido para crecer en el apartado futbolístico pero también a nivel humano. La plantilla ha hecho piña, y eso ha servido también para que los nuevos fichajes avanzasen en su proceso de adaptación. Ese es el caso del propio Leo Román. “Creo que nos ha venido muy bien, tanto a nivel deportivo como humano. Para nosotros, los nuevos, es importante para poder integrarnos lo más rápido posible. La verdad es que nos lo están haciendo muy fácil, hay muy buen grupo y eso se nota”, aseguró.

A por el Real Madrid

Después de medirse al Genoa, el siguiente rival del Deportivo será el Real Madrid, en un encuentro en el que el ganador tendrá el premio de proclamarse campeón del trofeo Teresa Herrera. “Es un partido bonito que hay que disfrutar con nuestra gente, darlo todo y hacerlo lo mejor posible. Además, es una preparación para el inicio de Liga”, indicó sobre el próximo encuentro ante los blancos.

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El siguiente partido ya será oficial. Ante el Elche, ya habrá tres puntos en juego el lunes 17 de agosto. El objetivo, tanto de Leo Román como el del resto de la plantilla, es llegar “lo mejor posible”. Todavía queda una semana para seguir afinando detalles y subiendo el nivel para afrontar con garantías el tan ansiado regreso a Primera División.