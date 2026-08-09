La vuelta de Mella y el efímero regreso de Loureiro

Loureiro, saludado por sus compañeros con cariñosas 'collejas' al reincorporarse a los entrenamientos RCD

Una de las mejores noticias que dejó el encuentro de anoche fue el regreso al equipo de dos de los hombres que apuntan a ser importantes en los planes de Antonio Hidalgo. Se trata de Miguel Loureiro y David Mella, que hasta el momento no habían disputado ni un solo minuto en los encuentros amistosos de pretemporada. Ambos arrastraban molestias desde el curso pasado, y estaban trabajando al margen del grupo durante las primeras semanas del curso.

Progresivamente, ambos fueron completando más entrenamientos, y ayer dieron un paso más importante al saltar al terreno de juego después del descanso, para disputar la segunda parte.

A los pocos minutos, ambos ya conectaron en la banda derecha, con una acción que finalmente desbarató la defensa italiana pero que supuso un acercamiento en ataque del Deportivo.

Crónica | Mella revoluciona el partido y Kevin evita los penaltis ante el Genoa (0-1) Más información

Sin embargo, esa conexión no duró demasiado. Loureiro fue sustituido por Ximo cuando solo llevaba poco más de veinte minutos en el campo. Aunque fue un cambio que en principio hizo temer una recaída en esas molestias, lo cierto es que se trata de una sustitución que estaba prevista de antemano. Antonio Hidalgo no quiso forzar a un futbolista que fue imprescindible para él durante la temporada pasada, y que ahora necesita volver al equipo poco a poco y no a marchas forzadas.

La temporada pasada, el de Cerceda fue utilizado sobre todo en el centro de la defensa, aunque ayer actuó en el puesto de lateral derecho. Su polivalencia le permite desenvolverse con solvencia en cualquiera de esas posiciones, algo que le convierte en un importante recurso para el equipo coruñés. En todo caso, su regreso supone un respiro para la zaga blanquiazul.

Los últimos deberes de Fernando Soriano en materia de refuerzos Más información

El objetivo es que Loureiro llegue en plenas condiciones al inicio de Liga, y todavía falta más de una semana para el enfrentamiento ante el Elche en el estadio de Riazor. Antes, todavía quedan varias sesiones para que el defensa gallego pueda seguir con su particular puesta a punto. Además, también falta por disputarse un encuentro más. Se trata del correspondiente al trofeo Teresa Herrera, con el Real Madrid como rival, que tendrá lugar el miércoles. Ante los blancos, Miguel Loureiro podría volver a tener minutos ante un rival que será de máxima exigencia.