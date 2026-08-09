El espoiler de Eva Dios sobre el nuevo himno del Dépor: "Está chula la parte de..."

Eva Dios, jugadora del Deportivo Carlota Blanco

Cada vez queda menos para que la afición deportivista descubra la letra y música del nuevo himno blanquiazul, obra de Xoel López, que se presentará oficialmente este miércoles. Será coincidiendo con el eclipse que se podrá ver ese día en A Coruña y con la disputa del Teresa Herrera masculino.

La semana pasada, Antonio Hidalgo, Mella y Villares ya tuvieron el privilegio de conocer la nueva canción, que elogiaron sin reservas. Y ahora, llegó el turno para el técnico de la plantilla del equipo femenino, Alberto Rodríguez, y para una de sus jugadoras, Eva Dios.

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El entrenador se mostró encantado tras escuchar ‘Voa’ por primera vez. “Creo que escoitalo en Riazor coa afección vai ser espectacular. A letra vai encamiñada en que a xente lle cante ao Dépor”, señaló el nuevo preparador blanquiazul.

Por su parte, Eva Dios fue muy expresiva en su reacción, en la que además hace un pequeño espoiler de la letra. “La parte de ‘avós e netos’ está chula”, aseguró la futbolista blanquiazul, que es ya una de las veteranas del vestuario del conjunto deportivista.