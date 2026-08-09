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Deportivo

El espoiler de Eva Dios sobre el nuevo himno del Dépor: "Está chula la parte de..."

La jugadora blanquiazul reaccionó de manera muy efusiva tras escuchar 'Voa'

Omar Bello
Omar Bello
09/08/2026 21:52
Eva Dios, jugadora del Deportivo
Carlota Blanco
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Cada vez queda menos para que la afición deportivista descubra la letra y música del nuevo himno blanquiazul, obra de Xoel López, que se presentará oficialmente este miércoles. Será coincidiendo con el eclipse que se podrá ver ese día en A Coruña y con la disputa del Teresa Herrera masculino.

La semana pasada, Antonio Hidalgo, Mella y Villares ya tuvieron el privilegio de conocer la nueva canción, que elogiaron sin reservas. Y ahora, llegó  el turno para el técnico de la plantilla del equipo femenino, Alberto Rodríguez, y para una de sus jugadoras, Eva Dios.

Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán

Primeras impresiones de Villares, Mella e Hidalgo tras escuchar el nuevo himno: "Está guapísimo"

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El entrenador se mostró encantado tras escuchar ‘Voa’ por primera vez. “Creo que escoitalo en Riazor coa afección vai ser espectacular. A letra vai encamiñada en que a xente lle cante ao Dépor”, señaló el nuevo preparador blanquiazul.

Por su parte, Eva Dios fue muy expresiva en su reacción, en la que además hace un pequeño espoiler de la letra. “La parte de ‘avós e netos’ está chula”, aseguró la futbolista blanquiazul, que es ya una de las veteranas del vestuario del conjunto deportivista.

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