El Dépor saca buena nota en pretemporada a la espera del Real Madrid en el Teresa Herrera

Teun Gijselhart, centrocampista neerlandés del Deportivo, protege el balón durante el tercer partido amistoso de la pretemporada ante el Lugo Javier Albores

Después del de anoche, al Dépor ya solo le queda un partido de pretemporada antes del inicio de Liga. Será el próximo miércoles, en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. Antes del choque ante el Genoa, los blanquiazules habían jugado seis partidos más.

La primera cita de los blanquiazules, todavía con pocas sesiones de trabajo acumuladas, fue en San Lázaro ante el Compostela, en un encuentro con un ritmo lento típico de cualquier inicio de pretemporada. El conjunto de Antonio Hidalgo se impuso por un cómodo 0-4, en un choque en el que lo más destacado fue un doblete de Zaka y el debut goleador de Gijselhart. Aquella tarde en Santiago también anotó Kevin Sánchez, y además del ya referido Teun, debutaron con el Dépor Leo Román, Bright Ede, Amatucci y Asp Jensen. Aubameyang, recién aterrizado, estuvo en la grada viendo el encuentro.

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Siete días después, el rival era de mayor enjundia. Tocaba medirse al Oviedo en el Carlos Tartiere. Fue un partido muy cerrado en el que ninguno de los dos equipos anotó. Un empate sin goles que sirvió para seguir cogiendo ritmo de competición. Si por algo puede acabar pasando a la historia ese partido es porque en él se produjo el debut de Aubameyang. El delantero dejó buenas sensaciones en su estreno en un duelo en el que el cuadro blanquiazul fue de más a menos.

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El primer gol de Auba

El tercer partido del verano para el Dépor en verano fue en Vilalba ante el Lugo. En un choque ya con algo más de ritmo y velocidad, el Dépor se impuso por la mínima gracias a un gol de Aubameyang, el primero que firmó con su nuevo equipo, antes del descanso.

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Posteriormente, llegó la gira europea, que tuvo su punto de partida en tierras alemanas con el enfrentamiento ante el Sankt Pauli. El duelo acabó con empate a dos goles, después de que los germanos se adelantasen en dos ocasiones. Bright Ede al rematar tras un saque de esquina, y Zaka, con un gol de carambola, anotaron para los herculinos.

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Tras ese encuentro, el Dépor puso rumbo a Italia. En el amistoso ante la Fiorentina, el marcador fue de empate a un tanto, en un choque marcado por el mal estado del terreno de juego. Nsongo marcó para los coruñeses el que fue el primer tanto del camerunés en esta pretemporada.

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El penúltimo compromiso preparatorio de los blanquiazules tuvo lugar en el estadio Luigi Ferraris de Génova, con un Deportivo que mantuvo su condición de invicto y que además se llevó la victoria por 0-1 ante el equipo local con un tanto de Kevin tras una asistencia de Eddahchouri.

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Ahora, solo falta recibir al Real Madrid. El siguiente encuentro, ante el Elche, ya será con los tres primeros puntos del campeonato en juego.