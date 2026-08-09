Angeliño ya corre la banda

Angeliño controla el balón ante dos rivales RC DEPORTIVO

Aunque su fichaje por el Deportivo no se confirmó hasta bien entrada la tarde del miércoles, Angeliño solo necesitó 72 horas para estrenarse como titular con la camiseta del Deportivo. El jueves por la mañana realizó su primer entrenamiento como blanquiazul, en el mismo día en el que el equipo de Antonio Hidalgo se enfrentó a la Fiorentina. Esa tarde se quedó fuera de la convocatoria, como era lógico. Sin embargo, ayer ya formó parte del once blanquiazul ante el Genoa.

El de Coristanco fue titular en una línea de cuatro hombres, en la que también formaban Noubi en la lateral derecho con Dani Barcia y Arnau Comas como pareja de centrales. Hay que tener en cuenta que era un partido de pretemporada que, aunque tuvo algo más de ritmo que otras citas del Dépor este verano, estuvo lejos aún de tener la tensión propia de los encuentros de competición oficial.

Con el dorsal 34 a la espalda, que no será el definitivo ni el que luzca durante la temporada, Angeliño disputó ante el Genoa sus primeros minutos con el primer equipo del Deportivo. Durante la primera parte, tuvo controlada su parcela en defensa, ayudado en ese sentido por el hecho de que la escuadra italiana tampoco apretó en demasía durante ese primer periodo.

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En ataque, Angeliño no se prodigó en exceso en esos primeros 45 minutos, aunque trató de dar amplitud al juego del equipo. En todo caso, es un avance importante para su puesta a punto definitiva. Y es que, después de una temporada en la que tuvo menos minutos de los esperados a causa de una bronquitis, acumular partidos es algo imprescindible para el canterano blanquiazul.

La acción más destacada que protagonizó Angeliño fue, curiosamente, justo antes de ser sustituído. Ya en la segunda parte, un pase suyo dejó solo a David Mella, que controló y a punto estuvo de anotar. En ese envío en largo, quedó patente una de las grandes virtudes del juego del de Coristanco: su gran toque de balón y capacidad para realizar envíos precisos. Un jugador diferencial con un auténtico guante en la pierna izquierda, que se forjó en Abegondo y por fin está al servicio del Deportivo.

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En total, una hora de juego para un Angeliño que, aunque todavía está lejos de su mejor nivel, ha empezado ya a justificar el porqué de su fichaje. Llega no solo por lo que pueda aportar en el terreno de juego, que es mucho, sino también para convertirse en uno de los hombres de referencia en el vestuario. Su gran experiencia en el fútbol internacional es su gran aval.

Quagliata, al verde

Cuando abandonó el terreno de juego, dejó su lugar en el equipo a Quagliata, titular indiscutible la temporada pasada y competirá por el puesto con el propio Angeliño en la actual. El italiano no tuvo prácticamente rival por el puesto la temporada pasada, teniendo en cuenta que Escudero se pasó gran parte del curso en el dique seco por lesión. El pucelano estaba llamado a tener un rol más protagonista, pero finalmente su aportación fue limitada. Quagliata no desaprovechó la oportunidad de convertirse en un indiscutible para Antonio Hidalgo, así como en uno de los líderes del vestuario herculino.

Ahora, la plaza está cubierta por dos hombres de garantías, que deberán esforzarse al máximo en cada entrenamiento para adueñarse del flanco zurdo. La pelea sana entre ambos está servida. El Dépor será el gran beneficiado.