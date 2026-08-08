Los últimos deberes de Fernando Soriano en materia de refuerzos

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Aunque el calendario indica que todavía estamos a principios de agosto y aún quedan semanas para el cierre de mercado, nadie lo diría al repasar los fichajes del Deportivo. La escuadra blanquiazul ha cerrado ya siete incorporaciones este verano, con lo que el capítulo de contrataciones está muy encarrilado. “Habrá siete u ocho fichajes y tenemos alguno ya avanzado”, aseguraba Fernado Soriano el pasado mes de mayo, después de que el equipo certificase su ascenso a Primera. Esa cifra ya se ha alcanzado, y ahora tan solo restan, a lo sumo, un par de refuerzos más. Un central y tal vez un hombre de banda en ataque son los últimos deberes del director deportivo en lo que a llegadas se refiere.

El primer fichaje que se hizo oficial fue el del neerlandés Teun Gijselhart, todavía antes de que el equipo regresase a los entrenamientos. A partir de ahí, la llegada de refuerzos fue un goteo constante. Leo Román, Asp Jensen, Bright Ede, Amatucci, Aubameyang y finalmente Angeliño se fueron incorporando a un equipo que se reforzó en todas las parcelas del terreno de juego.

Tener la plantilla tan perfilada a estas alturas del curso es algo cada vez menos habitual en el fútbol actual, tanto en el Dépor en las campañas anteriores como en los demás equipos de la categoría. A fecha de hoy, numerosas plantillas están aún a medio hacer, algo que provoca que el equipo que dirige Antonio Hidalgo afronte el inicio liguero con cierta ventaja sobre otras escuadras.

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Hace un par de semanas, Fernando Soriano se refería precisamente a este ritmo de mercado. “Cuando tenemos situaciones claras, tratamos de hacerlo lo antes posible. Cuanto antes lleguen, mejor… y ha surgido. No nos marcamos plazos cuando hablamos de planificación. Es cierto que en los últimos días siempre llegas con más nervios si queda algo por hacer. Sabíamos cuál era el objetivo. Y si hay una oportunidad que nos guste y podamos acometer, no esperaremos”, explicaba en rueda de prensa.

Aunque el número de fichajes prometido ya se ha cumplido numéricamente, todavía se espera algún refuerzo más para apuntalar la plantilla. Así, parece obligada la llegada de un central más. En ese puesto se cuenta con Noubi, Loureiro y Ede como hombres de la primera plantilla, ya que Dani Barcia y Comas podrían salir en los próximos días. Tampoco se vería con malos ojos la llegada de otro jugador de banda para el ataque. Si no hay alguna salida inesperada, el mercado se podría dar por cerrado con esos últimos fichajes.

Un hombre de banda

La llegada de un hombre más para la parcela ofensiva y que se puede desempeñar en banda es una operación en la que desde el club se trabaja con la tranquilidad de que, en todo caso, la posición está bien cubierta de antemano con los hombres que hay actualmente en la plantilla.

Sin ir más lejos, David Mella y Yeremay presentarán sus credenciales en la que será su primera campaña en la máxima categoría. Ambos fueron decisivos tanto en el ascenso desde Primera RFEF a Segunda como en el posterior a Primera División. Sin embargo, debido a sus respectivas lesiones, ninguno de los dos está realizando la pretemporada con normalidad. Ambos avanzan en sus procesos de recuperación y ya realizan parte del trabajo con el grupo, pero no han disputado ni un solo minuto en encuentros amistosos y no van a llegar en plenas condiciones al tramo inicial de la temporada.

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El Dépor ya se ha reforzado con Asp Jensen para esa parcela del terreno de juego, aunque su preferencia es la de jugar por el lado izquierdo, y el refuerzo que se busca estaría más enfocado a actuar por la banda diestra. Otro hombre que puede actuar en esas posiciones es Luismi Cruz, fichado el verano pasado procedente del Tenerife.

Con todo, lo que es innegable es que el Dépor ha hecho los deberes en materia de fichajes a un ritmo muy superior al habitual, independientemente de culminar su mercado con estas operaciones pendientes. Lo ha hecho además demostrando músculo económico, al abonar alguna cantidad en concepto de traspaso en buena parte de las contrataciones.

El balance definitivo se hará cuando el mercado se cierre definitivamente, algo que sucederá con el campeonato liguero ya empezado, como viene siendo ya habitual en las últimas temporadas.