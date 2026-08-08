En directo | Sigue el streaming del Genoa-Deportivo, último choque de la gira en Italia

El Deportivo disputa en la tarde de este sábado un nuevo encuentro amistoso. Esta vez, el rival es el Genoa, que será el último rival de los coruñeses en su gira por Italia.

En su anterior encuentro, el cuadro blanquiazul empató ante la Fiorentina, en un encuentro marcado por el mal estado del terreno de juego y por un apagón que obligó a detener el juego durante varios minutos.

Previa | El Dépor desea regresar de Italia con un trofeo Más información

El siguiente partido en la agenda para el Deportivo será la disputa del trofeo Teresa Herrera, ante el Real Madrid. La cita es el próximo miércoles, coincidiendo con un eclipse total que se podrá presenciar desde A Coruña.