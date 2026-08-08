El Elche, primer rival liguero del Dépor, golea al Toulouse (3-0)

El Elche goleó al Toulouse en la mañana de este sábado ELCHE CF

El Elche ha cerrado su calendario de amistosos de pretemporada con una clara victoria ante el Toulouse (3-0), en un encuentro en el que ha ofrecido su mejor versión durante la fase de preparación y ha confirmado que llega en buena dinámica al inicio de la competición ante el Deportivo de A Coruña.

Los goles de Germán Valera, en la primera parte, y de Grady Diangana y Fer Niño, en el tramo final del encuentro, plasmaron la superioridad del conjunto de Martín Anselmi, invicto en la pretemporada, en el que debutó Javier Morcillo, uno de los últimos fichajes.

Anselmi apostó por una alineación muy reconocible, en la que destacó el regreso del argentino Matías Dituro a la portería y la presencia en ataque del joven canterano Umaru, máximo realizador del Elche durante la pretemporada.

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El Toulouse sorprendió en los primeros minutos con un juego físico y vertical que complicó al conjunto ilicitano, aunque el Elche logró adelantarse en el marcador en la primera ocasión en la que pudo conectar con sus jugadores más creativos.

Villar, Houary y Umaru combinaron con varias paredes en una buena acción ofensiva que culminó Germán Valera con el 1-0 en el minuto 13. El gol dio confianza al Elche, que encontró en la movilidad de sus mediapuntas la forma de superar la presión francesa.

El Toulouse apenas generó peligro, más allá de un lanzamiento de falta de Casseres que Dituro atajó sin problemas.

Tras el descanso, el conjunto francés volvió a hacerse con el control del balón y puso en apuros al Elche, que recuperó el dominio del encuentro después de los cambios introducidos por Anselmi mediado el segundo periodo.

Ya en el tramo final, Diangana amplió la ventaja en el minuto 83 con un disparo cruzado. Fer Niño, otro de los refuerzos para la próxima temporada, redondeó la goleada en el tiempo añadido al aprovechar una asistencia de Martim Neto.

Elche 3-0 Toulouse

Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Redondo, Chust; Aguado, Villar, Cepeda, Germán Valera, Aly Houary y Umaru. También jugaron en la segunda parte Tete Morente, Barzic, Fer Niño, Martim Neto, Iturbe, Diangana, Morcillo, Padilla y Josan.

Toulouse: Restes; Nicolaisen, Mckenzie, Tapé, Diallo, Casseres, Vossah, Vignolo, Rusel Rowe, Azizi y Amaaouch. También jugaron en la segunda parte Niflore, Bakhouche, Garondo, Mckenzie, Schmidt, Francis, Saka, Hidalgo, Donnum y Darkade.

Goles: 1-0, m.13: Germán Valera. 2-0, m.83: Diangana. 3-0, m.90+: Fer Niño.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Tapé, Casseres y Vossah por el Toulouse, y a Gonzalo Villar y Aguado por el Elche.

Incidencias: Último encuentro de la pretemporada del Elche, disputado en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar.