Un empate ante la Fiore que permite tomar apuntes para crecer

Ximo Navarro, en un lance del partido RC DEPORTIVO

El de ayer era, hasta ahora, el encuentro frente a un rival de mayor nivel de todos los disputados por el Deportivo hasta el momento. Y finalmente, también ha sido el que ha puesto sobre la mesa más aspectos sobre los que tendrá que trabajar el equipo en los próximos días, los últimos de esta pretemporada.

El Dépor afrontaba el encuentro con las obligadas ausencias por lesión o molestias de hombres importantes como Mella, Yeremay, Loureiro, Asp Jensen o Altimira, además de un Angeliño recién llegado que ayer realizó por la mañana su primer entrenamiento como blanquiazul. Con todos esos condicionantes, Hidalgo planteó un once plenamente competitivo y que podría tener alguna semejanza con el titular en los primeros encuentros de Liga.

En esta ocasión, no había jugadores del filial en el equipo titular, algo que se había convertido en habitual en las últimas citas. Bajo palos, Hidalgo le dio en esta ocasión la oportunidad a Ferllo, después de que Leo Román fuese el titular ante el Sankt Pauli. Ambos son los guardametas que se van a disputar el puesto durante el curso. La defensa, sin Angeliño ni Alti disponibles, podría haber sido la utilizada también en el caso de que el choque de ayer ya no fuese amistoso. Ximo Navarro, Noubi, Ede y Quagliata formaron una línea de cuatro hombres, que en la primera parte sufrió bastante ante las acometidas del rival.

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Un par de despistes de Noubi en los primeros minutos costaron algún susto en ese tramo inicial del encuentro. Además, la defensa se mostró dubitativa en los centros laterales y en las acciones a balón parado. De hecho, el gol encajado fue precisamente en una de esas acciones, y no fue la única. Todavía no se había cumplido un cuarto de hora cuando la zaga concedió un remate a un rival totalmente libre de marca tras un centro desde el flanco zurdo.

Margen de mejora

En el centro del campo, tal vez la línea en la que faltaron más jugadores presuntamente titulares, la dupla formada por Riki y Teun Gijselhart fue la elegida por Antonio Hidalgo, con la presencia en los costados de Luismi Cruz y un Noé que en numerosas ocasiones le dejaba el carril libre a un Ximo Navarro que demostró estar en un magnífico estado de forma físico con alguna acometida.

Evidentemente, Teun y Riki son dos jugadores que prácticamente no han compartido minutos juntos en encuentros importantes, por lo que el margen de conocimiento y crecimiento mutuo es todavía muy amplio. Luismi dejó algún destello de su clase y Noé de sus ganas y potencial, pero la realidad es que a la línea medular le costó conectar con la de ataque. Cierto es que el estado del terreno de juego no ayudó en absoluto, como tampoco lo hizo el hecho de tener que detener el encuentro durante varios minutos a causa de una avería en la iluminación del terreno de juego.

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En lo que se refiere al ataque, poco pudieron hacer Aubameyang y Zaka, muy aislados por momentos del resto del equipo. Ambos trataron de buscar lejos del área los balones que no les llegaban en abundancia. En la segunda parte llegó el carrusel de cambios, que sirvió para que hombres como Kevin o Nsongo se reivindicasen, o para que Villares demostrase con un remate al larguero que, siempre que juega, aparece. En todo caso, al Dépor le quedan aún dos partidos más y varios días de trabajo para seguir creciendo en verano