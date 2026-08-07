Primeras impresiones de Villares, Mella e Hidalgo tras escuchar el nuevo himno: "Está guapísimo"

Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán Patricia G. Fraga

Aunque la letra del nuevo himno del Dépor todavía no se ha hecho pública, lo cierto es que algún deportivista ilustre ya ha tenido la oportunidad de escucharlo. En un vídeo publicado por el club en redes sociales, los jugadores Diego Villares y David Mella, además del entrenador, Antonio Hidalgo, hacen su valoración de la nueva canción una vez escuchada.

"A min, a verdade, é que me gustou moito. A letra representa perfectamente a paixón deportivista. Eu creo que lle vai a gustar a todo o mundo", asegura el capitán de la primera plantilla blanquiazul, Diego Villares, después de escuchar 'Voa'. El nuevo himno es obra de Xoel López, con la participación de otros artistas gallegos, y se dará a conocer el próximo miércoles. Será coincidiendo con la disputa del trofeo Teresa Herrera.

Ya rueda 'Voa': arrancó la grabación del videoclip del himno del Dépor Más información

El más espontáneo a la hora de expresar sus emociones, como es habitual, fue Mella. El extremo, que todavía no ha podido debutar esta pretemporada por su recuperación de una operación de rodilla, no escondió su euforia tras escuchar la canción: “¡Locura de himno, está guapísimo!”

También el entrenador, Antonio Hidalgo, tuvo oportunidad de escuchar la creación del cantautor coruñés. “Escucharlo por primera vez es una ilusión tremenda”, apuntó el técnico, convencido de que la canción será del agrado de la afición. “Se me han puesto los pelos de punta. Creo que a la gente le va a gustar muchísimo”, añadió.