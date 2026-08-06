En directo | Sigue el streaming del Fiorentina-Deportivo, primer choque de la gira en Italia

El Deportivo disputa en la tarde de este jueves un nuevo encuentro amistoso. Esta vez, el rival es la Fiorentina, un histórico del fútbol italiano. Será una buena oportunidad para comprobar el nivel actual de la escuadra de Antonio Hidalgo a menos de dos semanas de que comience oficialmente la temporada del regreso a Primera.

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El sábado, los blanquiazules jugarán otro amistoso ante el Genoa. Y el último encuentro antes de empezar la Liga será en Riazor ante el Real Madrid, con motivo de una nueva edición del trofeo Teresa Herrera.