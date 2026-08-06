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Deportivo

En directo | Sigue el streaming del Fiorentina-Deportivo, primer choque de la gira en Italia

El conjunto coruñés continúa con su puesta a punto de cara al inicio liguero

Sergio Baltar
06/08/2026 19:51

El Deportivo disputa en la tarde de este jueves un nuevo encuentro amistoso. Esta vez, el rival es la Fiorentina, un histórico del fútbol italiano. Será una buena oportunidad para comprobar el nivel actual de la escuadra de Antonio Hidalgo a menos de dos semanas de que comience oficialmente la temporada del regreso a Primera. 

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Previa | El Dépor busca seguir con su racha en Italia

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El sábado, los blanquiazules jugarán otro amistoso ante el Genoa. Y el último encuentro antes de empezar la Liga será en Riazor ante el Real Madrid, con motivo de una nueva edición del trofeo Teresa Herrera. 

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